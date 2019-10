¿Le gusta el café?, esta bebida tiene otro beneficio para su salud

La cafeína, uno de los componentes del café, tiene propiedades neuroprotectoras.

Varios estudios han demosrado los beneficios de esta bebida, uno de ellos es el que dirigió un equipo de investigadores del Instituto Karolinska en Estocolmo (Suecia) y publicado en la revista Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry, la toma diaria de unos 800 ml de café o unas cinco tazas diarias, previene y retrasa la aparición de la esclerosis múltiple, sin embargo, recomiendan no hacerlo sin la prescripción médica debida porque estos son resultados de estudios que aún no han probado para que sea parte de un tratamiento.

Anna Karin Hedström, directora de la investigación, refie

re que “de manera similar a como han mostrado los estudios llevados a cabo con modelos animales de esclerosis múltiple, un consumo elevado de café puede reducir el riesgo de desarrollo de la esclerosis múltiple”.

La cafeína, uno de los componentes del café, tiene propiedades neuroprotectoras y se ha observado que suprime la producción de citoquinas proinflamatorias, lo que podría explicar el mecanismo para este beneficio, según abc.es.

Los investigadores analizaron los historiales médicos y los patrones de consumo de café de mil 620 adultos diagnosticados de esclerosis múltiple y de 2 mi 788 individuos sin la enfermedad de Suecia, y de mil 159 adultos con esclerosis múltiple y mil 172 personas sanas de Estados Unidos.

Los participantes suecos fueron preguntados por el número de tazas de café que bebían a diario en distintas etapas de sus vidas –desde que se iniciaron en el consumo de café a los 15-19 años y hasta que contaban con más de 40 años de edad–.

Por su parte, a los participantes estadounidenses se les preguntó por el número máximo de tazas que bebían cada día, así como por la edad a la que se comenzaron a beber café de forma regular en caso de tomar una o más tazas diarias.

Los resultados mostraron que el riesgo de esclerosis múltiple fue significativamente superior entre las personas, tanto suecas como estadounidenses, con un menor consumo de café. Un incremento, además, que resultó independiente de otros factores de riesgo para la enfermedad, caso del tabaquismo y del peso corporal durante la adolescencia.

El consumo de café se asoció con un menor riesgo de desarrollo de esclerosis múltiple, esta reducción fue mucho más significativa en caso de tomar más de seis tazas diarias: hasta un 28-30 por ciento en el estudio sueco, y hasta un 26-31 por ciento en el estadounidense.

Según los autores, el café no puede prevenir el desarrollo de la esclerosis múltiple, puesto que su estudio es observacional y no pueden extraerse conclusiones firmes del tipo causa y efecto, pero aseveran que “cuanto mayor sea la cantidad de café consumido, menor será el riesgo de esclerosis múltiple”.

