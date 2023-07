Lo que no vemos en las interrupciones

Primero que todo quiero decirles que lo que escribo y comparto en mis seminarios es mi experiencia.

Por ello, comento cómo lo he manejado y superado. Algunas cosas me han llevado más tiempo que otras, pero están basadas en mi vida real y para eso quiero compartir con ustedes una de las interrupciones a las cuales no les ponemos probablemente la atención adecuada sin saber que esto afecta dramáticamente nuestra vida de trabajo, así como la vida personal.