No tire la toalla y consiga un peso saludable sin caer en el rebote

Comer saludable, alcanzar las metas y mantenerlas es un reto. (Foto Prensa Libre: Askar Abayev)

En general el peso saludable ayuda a sentirse más pleno en la vida. Además, disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes y de accidentes cerebrovasculares.

Sin olvidar que ayuda a regular la digestión, disminuye el colesterol e incluso se asocia con ayudar a mejorar el estado de ánimo y reducir la depresión.

Cuando se trata de perder peso, no existe una “solución rápida”. Para lograr una pérdida de peso a largo plazo la carrera es lenta y se gana con constancia. Hacer cambios en el estilo de vida que pueda mantener.

La médica Leslie Heinberg, de Cleveland Clinic, comenta que el primer paso para el éxito de la pérdida de peso es comprender que el camino hacia el control del peso, no es un enfoque de una sola vez. Ella recuerda a las personas que no existe un enfoque único para la pérdida de peso.

La nutricionista y chef Helen Arango comenta que las personas necesitan un peso meta, pero donde las personas se encuentren nutricionalmente bien. El proceso es paso a paso, el ideal es ir trabajando el cuerpo a lo largo de las semanas y hacerlo de manera gradual.

Existen varios enfoques antes de encontrar un plan que les funcione. Se recomienda contar con la ayuda de un profesional de la salud para que le ayude a descubrir qué funciona a nivel personal.

El paso a una mejor salud

Heinberg y Arango dan otras recomendaciones importantes en este tema:

Más frutas, verduras y más

Arango explica que antes de comenzar un plan es importante estar evaluados por un médico y reconocer si se tienen enfermedades respiratorias, vasculares u otras. Al tener asesoría nutricional se evalúa también el tipo de vida, la causa de querer modificar su peso y reconocer aspectos como peso, talla e identificar el estilo de vida de una persona para que refleje los hábitos.

Aquí se específica cuántas calorías al día se requieren. Arango explica que por lo regular los hombres y mujeres tienen una diferencia y los requerimientos dirán cuánto se tiene que comer.

Incorpore una cierta cantidad de alimentos saludables en sus comidas todos los días, por ejemplo entre cinco y siete porciones de frutas y verduras frescas, puede encontrar que, naturalmente, limitará las opciones no tan saludables.

Cuando se agregue frutas y verduras a las comidas, es recomendable comerlas primero, esto ayudará a sentirse más lleno para que pueda reducir las porciones del plato principal para acomodar las calorías adicionales.

En su ritmo de vida agregue todos los grupos de alimentos. Entre las opciones saludables están los granos integrales, legumbres como frijoles secos, guisantes y lentejas, aceites vegetales como el de oliva, aguacate, girasol, semilla de uva o maní, nueces y semillas, fuentes magras de proteínas como pescado, mariscos, carnes blancas, huevos o claras de huevo y tofu, así como alimentos ricos en calcio como yogurt bajo en grasa, requesón y leche.

Si tiene duda sobre las porciones consulte con un experto. Recuerde que los planes alimenticios son progresivos.

No, no a las dietas rápidas

El proceso para encontrar el peso adecuado lleva un tiempo, mientras las dietas rápidas limitan muchos alimentos y se olvida el equilibrio. Sin trabajar activamente en el mantenimiento de la pérdida de peso, Heinberg dice que la gran mayoría de las personas recuperarán su peso, porque la biología de su cuerpo luchará por volver a su peso anterior. Por eso es esencial encontrar la manera de incorporar más movimiento a su estilo de vida y una dieta balanceada.

La mayoría de las dietas de moda incluyen algún tipo de restricción, como eliminar los carbohidratos o los productos lácteos, lo que las hace difíciles de mantener. Por lo general, una vez que deja de seguir las restricciones de la dieta, el peso regresa de inmediato. En ese sentido es necesario agregar alimentos más nutritivos a sus comidas, en lugar de restringir los alimentos, será muy probable que pierda peso y no lo recupere.

El ideal es no pasar hambre, dice Arango, porque significa que no está consumiendo aquello que necesita el cuerpo. “Una alimentación adecuada debe saciarnos, no causa ansiedad y mejorar el apetito y sentirse más pleno”, agrega Arango.

A moverse

“La actividad física es útil cuando se trata de perder peso, pero donde realmente es poderosa es luchar contra esa biología”, dijo . Heinberg. “La actividad física continua, y bastante, 150-250 minutos de actividad física moderada a la semana, es lo que parece ser muy útil para mantener la pérdida de peso, sin dejar de lado una buena alimentación”, agrega la profesional.

Por su parte, Arango explica que el ejercicio es vital no solo para ayudar a alcanzar las metas, así como a mantenernos más saludables.

Esto trata de que el ejercicio se convierta en algo que nos dé energía, nos haga sentir bien y se aumente la masa muscular, la cual es una gran consumidora de grasa.

La coach nutricional y nutrióloga Mariana García nos da algunas recomendaciones adicionales en el siguiente video para evitar el rebote. Entre ellas está el ingerir los alimentos más naturales, evitar las dietas llamadas “milagrosas” y otros consejos para mantenerse bien.