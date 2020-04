Nutrición: Así fortalece sus defensas contra virus y bacterias

Más recomendaciones

La Asociación de Nutricionistas de Guatemala se enfoca en recomendaciones para mantener una alimentación completa.

• Manténgase hidratado. No espere sentir sed para tomar líquidos. De preferencia tome agua y evite el consumo de bebidas ricas en azúcar como sodas, refrescos, tés azucarados, entre otros.

• Consuma por lo menos cinco porciones de vegetales y frutas al día.

• Coma frutas enteras o en rodajas y trocitos. De ser posible cómalas con cáscara para aprovechar la fibra. No agregue azúcar, miel, crema o sal.

• Las vegetales no tienen que cocinarse en exceso, hágalos de preferencia al vapor y con poca sal.

• Coma con medida y en las porciones recomendadas arroz, pan, pastas integrales, frijol, garbanzo, lentejas, tortillas de maíz.

• Consuma tres veces por semana huevos, leche, yogur, queso o Incaparina.

• Elija lácteos bajos en grasa.

• Consuma por lo menos dos veces por semana fuentes de proteína como pollo, pescado, pavo o carne de res. Seleccione los cortes magros.

• Evite consumir en exceso embutidos, por su alto contenido de grasa y aditivos.

• No se olvide de las semillas como manías, habas, ajonjolí y pepitoria. No exceda el tamaño de la porción.