Por qué se adelanta la fecha del McDía Feliz y otras curiosidades del evento

La venta tradicional del Big Mac durante el McDía Feliz ha logrado apoyar a la niñez en diferentes organizaciones. (Foto Prensa Libre: McDonalds Guatemala.

Durante 21 años se ha realizado el McDía Feliz, cuya venta del Big Mac se dona al 100% a instituciones que benefician a la la niñez guatemalteca.

La idea exitosa nació con un propósito, explica su creadora Yolanda de Cofiño, quien recuerda que en 1999 se planificaba hacer algo especial para celebrar los 25 años de la empresa en Guatemala.

Esta iniciativa estaba programada para ser únicamente ese año y apoyar a alguna institución, pero su idea gustó y le pidieron repetirla. Por ahora, ha permanecido 21 años y ha evolucionado año con año, hasta llegar al punto de crear la Fundación Infantil Ronald McDonald, la cual cuenta con tres casas para apoyar a las familias del interior el país que traen a sus hijos enfermos para que reciban tratamientos médicos en hospitales de la Ciudad Capital.

De Cofiño también compartió que se está construyendo una cuarta casa porque existe mucha necesidad y no se tiene todavía la capacidad para atenderlos a todos.

El médico Edgar Beltetón, parte de la junta directiva comenta que el proyecto ayuda a múltiples condiciones, asisten desde los niños quemados hasta aquellos con otras enfermedades. “Este tipo de iniciativa apoya a suplir solo parte de las grandes necesidades que existen en el país”, comenta.

A la fecha se ha hospedado a más de 22 mil niños y sus familias. A la vez, el McDía Feliz apoya a otras instituciones relacionadas también con la niñez.

Liza Cofiño, directora ejecutiva de la Fundación también hizo énfasis en que además de los elementos básicos para el apoyo de los familiares se tiene un espacio para reconfortarlos con mascotas y excursiones. Con la ayuda de voluntarios y donadores se busca que estos momentos difíciles sean más agradables y se lleven mejor.

“Sin el McDía Feliz no podríamos hacer esto, pero en promedio se rechazan cerca de 50 niños al mes por falta de espacio y esta es la importancia de la nueva casa para que los niños no se queden sin tratamiento por no tener dónde quedarse”, resalta.

Durante la edición 2019 serán beneficiadas la Fundación Aldo Castañeda a quien se apoyará para la compra de equipo que diagnostique problemas cardíacos en niños y también a TECHO, la cual se dedica a la construcción de casas para familias de escasos recursos y que con esta donación beneficiarán a Quetzaltenango, Cobán y otros puntos cercanos a la ciudad de Guatemala.

Luis Mario Montenegro, director social de TECHO Guatemala comenta que trabajan con familias en condiciones de pobreza, en Guatemala han construido más de 5 mil viviendas en diferentes departamentos y dos parques infantiles. “La organización no solo busca construir sino también fortalecer el trabajo de los líderes comunitarios”, afirma.

Montenegro agrega que la meta para este año es la construcción de 60 casas con la recaudación del próximo 18 de septiembre.

Aquí se comparte un video de los logros de esta organización durante el 2018 con la venta de Big Mac.

Cambio de fecha

El McDía Feliz se ha realizado regularmente en octubre de cada año en que las personas llegan a comprar la famosa hamburguesa Bic Mac, mientras cada restaurante tiene invitados especiales y artistas que dan la bienvenida a los clientes.

En algunos días se dará a conocer el nombre de los artistas y personalidades que participarán en la actividad.

La nueva fecha que se anuncia es el próximo miércoles 18 de septiembre, en la cual los 97 restaurantes de la corporación estarán abiertos a partir de las 9 horas hasta vender el último Big Mac.

Álvaro Cofiño, presidente de McDonald’s Mesoamérica, comenta que este año la institución ha tenido un cambio en toda la modificación de sus actividades porque tienen nuevos proyectos que se realizarán en el último trimestre del año y que se darán a conocer en los próximos meses.

De esta cuenta, también se adelantó la venta del McRib (un pan con carne de costilla de cerdo) para junio, el cual regularmente se ha hecho únicamente en noviembre, agregó.

Durante la conferencia de prensa se lanzó el material audiovisual en el que participan niños que han sido beneficiados en algunas de las Casas de Ronald McDonald. Ellos cantan y bailan mientras invitan a esta iniciativa.

En la actividad se hizo mención de la venta de vales de Big Mac, los cuales se pueden comprar desde este 4 de septiembre hasta el próximo 18. Los mismos pueden ser canjeados del 19 de septiembre al 31 de diciembre.

La venta de los Big Mac será en los diferentes restaurantes y por medio del 1770 o de la APP McDonalds en IOS y Android.

