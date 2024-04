Hoy en día, el acceso a dispositivos wearables (los que se pueden llevar puestos) ha aumentado significativamente gracias a la disponibilidad y diversidad de opciones para todos los presupuestos.

Específicamente en el área de salud, encontramos una variedad de dispositivos que van desde relojes que miden la frecuencia cardiaca, hasta anillos que supervisan la calidad de sueño y niveles de estrés.

Sin embargo, ante la importancia del monitoreo de la salud y la demanda creciente de soluciones personalizadas para el bienestar, es importante que los consumidores se informen y conozcan la diferencia entre estos wearables y dispositivos de grado médico.

Entre las diferencias que podemos destacar está la precisión de las mediciones y los estándares y procesos de validación que llevan estas tecnologías.

En el caso de los dispositivos de grado médico, estos pasan por procesos regulatorios donde son sometidos a rigurosas pruebas para garantizar su exactitud y precisión en las mediciones, además de demostrar cumplimiento de estándares de calidad y seguridad.

Mientras que los dispositivos wearables no están sujetos a dichos procesos, lo que dificulta evaluar la precisión y confiabilidad de las mediciones obtenidas, lo cual puede afectar negativamente a la salud de las personas. Tanto así que, en febrero 2024, la FDA lanzó un comunicando el cual indica que no se deben utilizar relojes o anillos inteligentes para la medición de glucosa, ya que estos son dispositivos no son de grado médico y por lo tanto pueden producir mediciones inexactas que provoquen errores en el control de la diabetes.

En conclusión, es importante que como consumidores de tecnología estemos informados. Especialmente, si estos dispositivos se están utilizando para monitoreo de salud ya que pueden influenciar en el manejo de enfermedades y nuestro bienestar.

*Directora de Maestría en Ingeniería Biomédica, Universidad Galileo.