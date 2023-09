¿Qué efectos tiene el catnip en los gatos?

Hay que tomar en cuenta, indica la Asociación Americana de Facultativos de Felinos, que la reacción de los gatos al catnip se hereda como un rasgo autosómico dominante, lo que explica por qué algunos lo ignoran.

Según la Escuela de Medicina Veterinaria y Ciencias Bioquímicas de la Universidad de Texas A&M, los dueños pueden poner catnip a disposición de sus gatos en juguetes que la contengan o esparcirla, seca, en las áreas frecuentadas por los felinos. “En su primera visita al veterinario, se le puede dar un juguete con catnip, para que se sienta a gusto en el lugar, aunque algunos pueden sentirse demasiado excitados”, señala dicha asociación.

Se les puede dar esta hierba fresca también, según preferencia del felino, pues hay quienes la siembran en su casa.

Reacción química en el cerebro

La nepetalactona estimula una producción enzimática y desencadena actividad cerebral de la amígdala, región que regula las emociones en todos los vertebrados. Además, libera los neurotransmisores serotonina —conocida como “hormona de la felicidad”— y atropina, que disminuye el dolor, aumenta las pulsaciones y dilata la pupila. Esta liberación de neurotransmisores en los espacios sinápticos es la responsable de los efectos temporales observados en los felinos sensibles.

Qué conductas desencadena

Cuando el gato olfatea la nepetalactona, esta actúa como un estimulante, similar a las feromonas naturales, por lo que en algunos felinos causa un repunte de actividad. Cuando se ingiere, esta sustancia tiene un efecto sedativo. Bajo su influencia, el gato puede hacer rodar su cuerpo, frotarse contra el suelo, moverse precipitadamente por la habitación, dar vueltas o lamerlo. A otros, el catnip les provoca calma, reduce la ansiedad y alivia el dolor. Cada gato reacciona de diferente manera.

No todos reaccionan a la planta

Aunque pareciera que todos los gatos se sienten estimulados al tener contacto con el catnip, se calcula que solo del 50 al 70 % de los felinos muestran este comportamiento, por lo que parece ser hereditario. La planta no surte efecto en los gatos menores de 3 meses de edad, sus efectos comenzarán a notarse cuando son mayores. La respuesta del gato a la planta es similar a la del cortejo felino, la cual puede durar entre 5 y 15 minutos.

Supervisión durante su uso

Hay que tener en cuenta que los efectos que produce podrían llevar al gato, en algunos casos, a mostrar comportamientos territoriales o de excitación. No hay que olvidar que es fundamental supervisar el juego y no proporcionarlo en juguetes que puedan suponer un riesgo, si el gato los ingiere. Además, no es recomendable usarlo con frecuencia, pues el objetivo es que sea una novedad dentro de la rutina del gato, una parte significativa para la estabilidad de estos animales.

Para entretención y entrenamiento

Debido a los efectos que produce el catnip en los felinos, se ha utilizado como una forma de entretención, además de que contribuye a que hagan ejercicio y sirve como apoyo en el entrenamiento de conductas; por ejemplo, al estimular la preferencia del animal hacia ciertas superficies para rascar. No es una sustancia adictiva y no supone un riesgo para los gatos, aunque como con cualquier producto que demos al gato, su exposición debe ser moderada, recomienda Granado.

Otras recomendaciones

Se desaconseja utilizar el catnip como estimulante para que los gatos pequeños empiecen a usar el arenero, pues puede crearles confusión y relacionarlo con un lugar de juego. La sobredosis de esta planta puede causar problemas como vómitos, diarrea o mareo. Hay gatos que suelen perder interés por los juguetes con catnip, pues los aceites de esta planta se descomponen rápidamente. Por ello, se sugiere mantener una planta fresca en casa. Tomar en cuenta que esta es más potente que la hierba seca.

