¿Qué es el ritmo circadiano?: Puede ayudar a nuestro cuerpo a descansar mejor

El encargado es el ritmo circadiano, conocido como el reloj biológico ligado a la luz y oscuridad (al día y la noche). El es el encargado de enviar señales al cuerpo para que esté despierto cuando es de día y que duerma cuando es de noche. Por ejemplo, la melatonina es una hormona que el cuerpo segrega cuando ya no hay luz, la famosa hormona del sueño. Esta es la hormona que nos dice: ¨ya es hora de dormir¨ y nos prepara para descansar.

Ahora es más natural lo que es anormal para el cuerpo, el abuso del café, azúcar, alcohol vs. dormir, comer bien, y tomar agua.

Si no ayudamos a nuestro cuerpo, el cuerpo reacciona. En el caso del ritmo circadiano; no van a poder descansar. No descansar, comprobado, causa: sobrepeso, diabetes, cambios de metabolismo, hipertensión y demás.

Uno sí tiene la capacidad de entrenar al cuerpo. Aquí le compartimos información sobre cómo optimizar el ritmo circadiano.

Al despertar incrementa la frecuencia cardiaca, recomendamos desayunar 2 horas después de despertar; así no perderá la energía acumulada en el cuerpo.

La hora más efectiva es a las 10, ese es el momento de mayor energía y atención.

De 14 a 15 horas la temperatura del cuerpo comienza a subir, comemos, y solemos no estar activos. Por ello, se recomienda hacer siesta de no más de 30 minutos. (Existe un estudio que comprueba que las personas longevas hacen siesta)

A las 17 o 18 horas se recomienda hacer ejercicio, ya que el metabolismo se enfoca en la actividad física y ayuda a mejorar el sueño de noche.

Les compartimos 6 consejos fáciles de aplicar para optimizar el ritmo circadiano:

Dejar que su cuerpo reciba luz natural. Hacer ejercicio al aire libre. Exponerse a menos luz artificial de noche. (La luz azul se encuentra en la tecnología) Procurar un cuarto más frío y oscuro antes de dormir. Usar antifaz, si es necesario, es simple y fácil. Consumir menos calorías y azúcar de noche. El cuerpo no la necesita a esta hora, la almacena en lugar de utilizarlo.

Las personas deben entender su propia manera de optimizar su ritmo circadiano. Todas las vidas son diferentes, podemos generalizar; pero el ideal es que puedan entender estos grandes conceptos y ver cómo se puede moldear para que sean funcionales en su vida.

