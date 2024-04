La nostalgia por otras épocas que ya no existen también es parte del ser humano y gestionarla positivamente podría ser de beneficio en lo emocional.

¿Si usted cierra los ojos y piensa por unos instantes en un buen momento que ha tenido en la vida en qué pensaría? Para algunos vendrá su niñez, para otros el compartir con una persona querida que ya no está, el estar en un viaje, solo por dar unos ejemplos de un ejercicio que puede ser positivo porque nos hace sentir felicidad, alegría y revivir esos instantes que alguna vez nos hicieron tan felices, explica la psicóloga Angie Mendoza.

Trate de darle color a esa visualización, recordar los sonidos, las voces, el clima, todo lo que le ayude a revivir. Si fue un momento feliz es casi seguro que sonreirá o tendrá sensaciones muy similares a las que vivió en ese entonces.

La psicóloga dice que actualmente ella misma experimenta una época de mucha nostalgia, debido a que un ser querido ha cambiado de residencia de país y esto le hace recordar los momentos especiales que han vivido.

¿Qué es la nostalgia?

"La añoranza es una emoción compuesta...relaciona la memoria y las emociones dando un valor a los momentos tristes y alegres", agrega Mendoza.

"Nostalgia es el nombre que comúnmente le damos a un anhelo agridulce por tiempos y espacios pasados. Este retorno público o privado al pasado y, a veces, a una imaginación entrelazada del futuro, no es, por supuesto, nuevo. Siempre ha habido una fascinación por los, como solemos llamarlos, "los buenos viejos tiempos"", explica el libro Medio y nostalgia, de Katharina Niemeyer.

A nivel psicológico se asocia que la nostalgia es una forma de afrontar problemas y momentos difíciles. Y recordar quiénes fuimos nos ayuda con la continuidad de nuestra identidad.

Incluso se ha relacionado con aumentar el bienestar, inspirar y mejorar la creatividad, así como dar la sensación de optimismo y motivación para cumplir objetivos.

xisten distintas formas de nostalgia que se dan según la relación que el individuo tuvo con el momento que se anhela. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

"¿Quién hubiera pensado, dada la imaginación de la década de 1990 de un futuro lleno de tecnología, que el comienzo del nuevo siglo estaría, de hecho, marcado por un aumento en las expresiones de nostalgia y en los objetos, contenidos mediáticos y estilos nostálgicos? expresa la especialista, mientras lleva a reflexionar sobre diversos espacios en los que en grupos en Facebook se comparten fotografías antiguas, capítulos de series de décadas pasadas, entre otra diversidad de momentos que llevan a recordar el pasado.

La experta guatemalteca Mendoza también aclara que esto que anhelamos y ya sucedió puede ser positivo o negativo. "Cuando vamos avanzando en edad y vamos tomando conciencia de ellos, de aceptar los cambios del cuerpo, o el tema de las separaciones, muerte de un ser querido, muerte de una mascota y logramos resignificar esas experiencias se vuelve un aprendizaje valioso", dice.

Pero, si vivimos anclados al pasado y no se cierran etapas podríamos vivir en el pasado e incluso caer en depresión, dice Mendoza.

Por su parte, Mario Velásquez, psicólogo clínico, comenta que los recuerdos también podrían para algunos representar un temor por algo que no se va a volver a experimentar o incluso un sentimiento de culpabilidad. En algunas personas se necesitará trabajar el perdón y el procesar estos momentos.

Después de pandemia

Esta época ha marcado a la humanidad y nos hizo traer la nostalgia a todo nivel, comenta Velásquez, quien expresa que se rompieron diversidad de esquemas, la misma forma de trabajo cambió. Ahora, en muchas profesiones se acepta el home office, o bien semanas presenciales y virtuales, algo casi inexistente en Guatemala antes del 2020.

Un artículo publicado en National Geographic también afirma que conocedores han comprobado que la época de covid-19 ha impulsado en parte el reciente aumento del comportamiento de búsqueda de la nostalgia. "La nostalgia puede ayudarnos a sentirnos mejor, y los medios de comunicación constituyen una potente fuente de nostalgia, el consumo de medios que inducen a la nostalgia aumenta en tiempos de crisis", explica un artículo publicado en la revista Psychology of Popular Media.

Aunque los medios son parte de incentivar la nostalgia, también hay otras maneras de experimentarlo en familia. Un ejercicio es retomar los buenos tiempos en que conversábamos mucho, hablar con los abuelos y tíos porque harán compartir esos momentos emotivos. Velásquez insiste en tomar ese tiempo para compartir.

Será importante en un futuro también entender cómo las nuevas generaciones vivirán la añoranza. "Ahora todo es inmediatez, ya no se espera una semana para ver el capítulo de una serie, el streaming hace que se vean maratones completas en horas y todo parece ir demasiado rápido", comenta Velásquez.

Millenials y la nostalgia

¿Cómo se explica que una generación hiperconectada y expuesta a constantes avances tecnológicos sienta atracción por productos asociados al pasado? ¿Qué impulsa a un consumidor cada vez más informado y con menos tiempo para decidirse a comprar un producto o servicio de carácter nostálgico?, planteaba Laura Busche en su investigación de la tesis de doctorado Nostalgiaen la generación Milenial, de la Universidad del Norte de Colombia, en 2018.

"Responder estas preguntas requiere conjugar dos disciplinas cada vez menos distantes en el siglo XXI: psicología y mercadeo", explica.

Esta investigación se centra en la generación compuesta por jóvenes nacidos entre 1984 y 2000, del departamento del Atlántico en Colombia.

A lo largo de seis años se desarrolló un proceso de investigación en cuatro etapas que van desde la aproximación al consumo nostálgico hasta la profundización sobre la experiencia individual frente al mismo, con una muestra incidental de 308 participantes universitarios nacidos entre 1984 y 2000.

Sobresalieron de manera estadísticamente significativa algunas categorías de productos nostálgico de interés particular para las mujeres. Frente a los hombres, ellas reportaron con mayor frecuencia haber comprado productos nostálgicos en categorías como artículos de belleza, ropa, y decoración del hogar.

La nostalgia contribuye a que las personas se sientan satisfechas con su vida y consideren que esta tiene sentido. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Un poco de historia

Existen distintas formas de nostalgia que se dan según la relación que el individuo tuvo con el momento que se anhela. En algunos casos, se experimenta nostalgia por sucesos vividos en carne propia: eventos y objetos que hicieron parte de la línea de tiempo real de la vida del individuo. En otros, la nostalgia llega al sujeto como una suerte de herencia histórica. Se conmemoran los recuerdos acontecidos, así no se haya participado de ellos. Tal es el caso de ciertos grupos dentro de la generación milenial, que exhiben un estado nostálgico en referencia a épocas no vividas y tendencias no experimentadas dentro de campos tan disímiles como el arte, la música, la ciencia, la literatura, y la moda, entre otros.

La revista española Investigación y Ciencia comparte en un artículo que escuchar las canciones favoritas de antaño o mirar las series de televisión de la niñez, entre otras actividades son un gran apoyo en especial cuando las personas se sienten solas o tristes. “En general, la nostalgia hace que las personas se sientan más felices, seguras de sí mismas y optimistas. Por otro lado, contribuye a la sensación de una vida plena”, comentan.

David Dorenbaum, psiquiatra y psicoanalista publicó en El País que en 1680 aparece el término de nostalgia. Fue inventado por un estudiante de medicina de la Universidad de Basilea, Johannes Hofer, quien, al ligar las palabras griegas nóstos (regreso a casa) y algia (sufrimiento), la describe en su tesis doctoral como un padecimiento que aquejaba a los soldados suizos en combate y su deseo de regresar a casa. Describe que ellos pasaban por llanto continúo, palpitaciones cardíacas y otras condiciones.

En 1970, cuando el sociólogo Fred Davis habla de lo positivo de la nostalgia, la consideró una herramienta de retrospección sentimental para consolidar la identidad.

En 2011, investigadores de la Universidad de Dakota del Norte demostraron que la nostalgia contribuye a que las personas se sientan satisfechas con su vida y consideren que esta tiene sentido. Entre los experimentos los participantes que leían textos de canciones que les provocaban nostalgia consideraban que su conducta tenía más sentido en comparación con las personas del grupo del control. Además, aquellos que a menudo tenían la sensación de nostalgia valoraban su vida como más importante y se sentían más unidos a los demás.