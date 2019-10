Qué podemos hacer si nos estancamos en una meta personal

No se deje llevar por la frustración. Reflexione y establezca prioridades. (Foto Prensa Libre: Servicios).

Generalmente, cuando se acercan las fiestas de fin de año, empezamos a pensar en lo que nos gustaría realizar el siguiente año y, muchas personas, hacen un listado de nuevos propósitos. Sin embargo, a estas alturas del año, podría pasar que no las hayamos cumplido en su totalidad o que nos hayamos estancado por alguna razón. ¿Esto es normal?

‘Todos tenemos muchos procesos en la vida y hay momentos en los que no avanzamos, sucede siempre’, expresa Jaime Estuardo Reyna, psicólogo clínico. Pero para lograr lo que nos hemos propuesto, es importante que tracemos el camino hacia la meta para tener mayor claridad. ‘Al no tener claro el proceso, es más fácil quedarnos en algún punto’, explica.

De igual forma, esto sucede por el tipo de mentalidad que se tiene, dice Elizabeth Caravantes, psicóloga clínica y cofundadora de Becoming Psychologist Guatemala. ‘Al tener un tipo de mentalidad fija, se tiene una predisposición negativa y una previsualización de sus capacidades y lo que pueda suceder en el futuro. Este tipo de mentalidad autosabotea a las personas y estas pierden el tiempo al no disfrutar lo que hacen’, explica.

Entonces, ¿qué hacemos?

Para avanzar en las metas que nos hemos propuesto, debemos tomar en cuenta distintos elementos, dice Reyna. Hay quienes establecen varias metas a la vez y, muchas veces esto nos conduce al estancamiento. ‘De esta manera nos saturamos, perdemos energía y concentración; por lo tanto, la que nos queda no la podemos aprovechar adecuadamente en las metas en las que sí nos podríamos haber enfocado si estuviéramos bien enfocados’, explica el experto.

Y, como bien dice el dicho ‘el que mucho abarca, poco aprieta’, Reyna indica que, al estar saturados de metas, podríamos llegar al punto de ya no hacer nada para concretarlas. Entonces, ‘lo mejor es plantearse las metas son su prioridad y cuáles podría lograr este año’.

Estos son los consejos de los expertos para que pueda continuar con sus metas:

Debemos sentir pasión por lo que hacemos

Si usted ya se encuentra estancado, dice Reyna, deténgase un momento para evaluar qué ha hecho hasta ahora, qué le falta y replantee sus metas. ‘Sin importar la edad, es válido cambiar de ruta y retomar sus sueños. Da miedo, es un reto, pero se puede’, expresa.

Asimismo, pregúntese qué es lo que le apasiona. Para tener claridad sobre ello, déjese llevar por las emociones. ‘¿Qué lo mueve? ¿Qué le apasiona? ¿Qué le molesta lo suficiente para querer buscarle solución?’, añade.

Otra clave para saber si disfruta lo que hace, dice Caravantes, es que disfrute del proceso y no tanto del resultado. ‘Establezca retos y compare entre lo que era ayer y lo que es hoy’, dice.

Informémonos sobre lo que implica lo que deseamos lograr

Cuando tenemos una meta, es primordial trazar un plan que nos lleve paso a paso hasta el final. Sin embargo, si desconocemos del tema, entonces no podremos establecer dichos pasos intermedios. Lo recomendable, según Reyna, es buscar información con personas de intereses similares, con experiencia en el área. ‘Si no tiene esa información, no puede hacer su camino’, enfatiza.

Visualicemos metas realistas

De acuerdo con Reyna, debemos recordar que nuestras metas den ser realistas. Empecemos por preguntarnos si contamos con el tiempo, el presupuesto y otros recursos para lograrla. ‘La meta debe ser alcanzable. Cuando esta es muy ambiciosa, entonces es muy difícil lograrla’, explica. Si está en nuestras manos, entonces podremos con ella.

Prioricemos lo que deseamos cumplir

Cuando hemos decidido qué queremos hacer y nos hemos informado de qué trata, debemos establecer prioridades. Recordemos que, si nos saturamos, entonces no avanzaremos y es probable que nos quedemos sin hacer algo en concreto. ¿Qué tiene mayor relevancia en su vida? ¿Qué desea lograr con anterioridad? ¿Contará con el tiempo suficiente?

‘Es fundamental establecer prioridades; no es lo mismo querer aprender un hobby que terminar la universidad, por ejemplo’, dice Reyna. Hay prioridades de diversos tipos, para las distintas áreas de la vida, así que será usted quien se encargue de decidir cuál desea lograr primero.

Tracemos un plan

Para Reyna, hay que establecer metas a largo plazo para trazar los pasos intermedios a realizar. Asimismo, Caravantes agrega que la persona debe visualizar cómo quiere estar en un futuro y trabajar en su meta un día a la vez. ‘Realice acciones diarias pero muy concretas. Aplique frases de afirmación como ‘yo quiero’, ‘yo puedo’, que el proceso sea algo que disfrute’, expresa.

Así que tenga presente las pequeñas acciones diarias, ya que la suma de estas genera un impacto en la meta, dice Caravantes. Entonces, practique la mentalidad de crecimiento y cada día dígase a sí mismo: ‘solo por hoy haré esta acción’.

Expresémonos

Otra acción importante que nos puede ayudar a avanzar en nuestras metas es comunicar las intensiones que tenemos, qué nos motiva. ‘Esto podría abrirnos puertas, hacer conexiones y ganar contactos en el ámbito en el que buscamos desarrollarnos’, explica Reyna. Asimismo, comunicarlo a alguien de confianza nos permite recibir retroalimentación y conocer otras perspectivas.

De igual forma, se recomienda que escriba lo que desee lograr. ‘Un profesor decía que escribir es terminar de pensar. Esto también puede ayudarnos a tener las ideas claras’.

Entonces, defina bien sus metas, establezca prioridades y trabaje en ellas un día a la vez, para que a largo plazo tenga resultados satisfactorios.

