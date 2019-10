Qué necesita para celebrar Halloween con sus hijos y pasar un tiempo de calidad

Halloween es una celebración milenaria y una oportunidad para convivir en familia. (Foto Prensa Libre: Servicios).

‘All Hallow’s Eve’ o ‘Víspera de Todos Los Santos’ es el verdadero significado de Halloween, que se celebra cada 31 de octubre y que tiene su origen en Irlanda. La tradición milenaria de los celtas se daba al finalizar el verano, cuando iniciaba el otoño y los habitantes se reunían disfrazados para ahuyentar a las brujas y malos espíritus, mientras celebraban y rendían culto a la muerte.

De igual forma, se creía que esa noche los muertos volvían y les pedían comida y, si no lo conseguían, les lanzaban conjuros. De ahí la famosa dinámica ‘trick or treat’ que en español significa ‘truco o trato’, con lo cual ahora los niños piden dulces de casa en casa. Este evento, aunque no con los objetivos originales, se fue expandiendo por todo el mundo y ahora es muy popular en Latinoamérica.

Ahora, Halloween es visto como una celebración para compartir con amigos y familiares con temáticas de terror, con personajes como brujas y fantasmas, así como el ingrediente característico de esta fecha: la calabaza. Entonces, esta es una oportunidad para convivir con sus hijos y estimular su creatividad mediante una pequeña fiesta con actividades que refuercen ese lazo especial. Estas ideas podrían ayudarle:

Disfraces

¡Aquí es donde empieza la diversión! Es importante que sepa si su hijo está interesado en realizar esta actividad, pues se trata de pasar un momento divertido con sus amigos. Una forma de introducirse con su pequeño es preguntarle si le gustaría jugar con disfraces. ¿Qué tal ser su personaje favorito por un día?

Es muy probable que el niño se ilusione, así que escuche si le sugiere algún personaje. Si su hijo está indeciso, puede optar por buscar los que están en tendencia en 2019. Estos son: los paw patrols, el Guasón, Ana y Elsa de Frozen, Forky de Toy Story 4 y Spider Man, entre otros. Si estos no llaman su atención, podría buscar imágenes de sus caricaturas y series favoritas.

Para esto, evalúe su presupuesto. Hay distintos lugares en los que venden disfraces para niños y, generalmente, encuentra con mayor facilidad los que están en tendencia y los clásicos, como los personajes de cuentos e historietas. Sin embargo, prefiere hacerlo usted mismo, puede considerar adaptar la ropa de su hijo y agregarle algunos accesorios que podrían ser económicos.

Decoración

La idea de decorar la casa es crear un ambiente ‘terrorífico’ y divertido para los niños. Ahora, hay distintas tiendas que ofrecen productos para decorar en esta ocasión, pero si usted desea pasar mayor tiempo de calidad con sus hijos y estimular su creatividad, puede aprovechar para comprar los materiales necesarios hacer partícipe a su pequeño de las manualidades.

Esta sería una excelente oportunidad para conversar, permitirle que explore su creatividad y divertirse mientras lo hace. Recuerde estar pendiente del uso de tijeras y silicón, para evitar cualquier accidente.

Tenga presente que en Halloween no pueden faltar los fantasmas, las brujas, las arañas y las calabazas, así que utilice los colores de esta temática: naranja, blanco, negro, verde y morado. Hay algunas ideas muy sencillas para decorar: si desea colocar fantasmas, infle globos blancos y colóqueles tres óvalos de papel negro de manera que parezca un rostro de susto. Considere comprar espuma en aerosol para dar la apariencia de telas de araña.

A continuación, un video de manualidades de Halloween del usuario de YouTube, ‘Creaciones MaLE’:

Comida

En una fiesta no puede faltar la comida y esta debe ir con el tema de fantasmas, arañas y calabazas. Para los niños resultará sumamente atractivo al momento de comer, pero, sobre todo, gozarán de un momento divertido y lleno de creatividad en familia si usted desea realizar recetas en casa. Basta con un poco de imaginación para poder convertir un banano y unas chispas de chocolate en un fantasma en el plato.

De igual forma, puede decorar los vasos y los platos para personificarlos y que la comida se convierta en una experiencia divertida para sus hijos y sus invitados. Haga de la cocina un momento valioso en familia. Si necesita utilizar el horno o cuchillos, cuide que los pequeños no tengan un accidente.

Juegos

En una fiesta infantil, es indispensable que haya juegos y actividades lúdicas para que los niños se diviertan.

1. Sillas musicales

Un juego clásico es el de las sillas musicales. Si desea adaptar este juego, estas son dos ideas que pueden servirle: la primera, decore las sillas como si fueran fantasmas o lápidas. La segunda: busque música con el tema de Halloween, que sea infantil.

Esta es una canción compartida por ChuChu TV en YouTube:

2. La momia

Otra opción muy divertida y que despierta el lado competitivo de los niños es el juego de la momia. En este caso, deberá dividir a los niños en dos grupos, de manera que funcionen como un equipo. A cada uno, deles prendas de ropa para con las cuales deberán envolver a uno de sus integrantes como si fuera una momia. Quien lo logre primero y dentro del tiempo que establezca, gana. Lo ideal es no utilizar papel higiénico en esta actividad, para cuidar el medio ambiente.

3. Boliche fantasma

Este juego, además de divertido, puede ser amigable con el medio ambiente. Pinte de blanco algunas botellas de plástico que ya no desee utilizar y con un marcador negro dibuje un rostro en cada una de manera que parezca un fantasma. Recuerde preparar una pelota para que los niños las derriben.

Halloween es una celebración que puede compartir en familia y es una oportunidad para pasar un tiempo de calidad con sus hijos. ¡Sea creativo y que vuele la imaginación!

