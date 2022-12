¿Qué puede enseñarnos la incertidumbre cuando el rumbo de la vida cambia?

Un nuevo lugar habitado, una relación que terminó, la muerte de una persona querida, e incluso el cambio de edad, pueden provocar nuevas experiencias inciertas, dice Herrera.

La psicóloga apunta que las asignaciones sociales y las expectativas impuestas que buscan satisfacer a otros genera también que muchas personas adultas se lleguen a sentir incómodas y ajenas a su rumbo de vida.

La también psicóloga Brenda Valladares apunta que la incertidumbre en los momentos repentinos de la adultez también surge cuando no hay claridad ni seguridad sobre varias áreas de la vida que suelen resultar importantes.

Este desconocimiento propio lleva incluso a que las personas crean que son incompetentes o insuficientes, apunta la especialista, quien además señala que los contextos habitados pueden ser una fuente de autocríticas.

Los espacios sociales, explica Brenda, funcionan muchas veces como base de la percepción que sostienen las personas sobre los demás.



“El sentido de la vida es personal, pero hay una influencia de la cultura sobre lo que significa ser exitoso. Y si no se está dentro de esa expectativa, muchas personas pueden verse conflictuadas”, añade Brenda.

Nissely Herrera añade que el historial de relaciones en cada persona tiene una repercusión en cómo pueden llegar a percibirse en el futuro. Esto influiría también en lo mucho o poco que estas personas pueden saber de sí mismas.

“La influencia de las voces de los adultos o las figuras de autoridad pueden llegar a generar ideas sobre cómo debería actuarse frente a lo que se supone que es válido, pero las personas no siempre están conscientes de eso y pueden llegar a vivir bajo la influencia de otras”, apunta Herrera.

La especialista en salud mental agrega que hay algunas preguntas que podrían ayudar a las personas a determinar si las decisiones que están tomando son consecuentes a su verdadero deseo de vida.

Algunas de estas interrogantes son: ¿Quién soy?, ¿Cómo estoy viviendo mi vida?, ¿Qué pienso de mi vida? Y ¿Cómo estoy sintiendo las cosas?

“La idea detrás de las preguntas consiste en entender cómo han definido las asignaciones de los demás en la vida, y para descubrirlo se debe llevar a cabo ese regalo de interioridad”, apunta Herrera.

¿Por qué surge miedo al enfrentar la incertidumbre?

De acuerdo con Nissely, más allá de tratarse de una situación conflictiva, lo incierto y el “no saber” pueden ayudar a comprender que existen infinitas posibilidades de actuar y ser.

“No siempre tenemos que saber qué queremos. Esto no nos define completamente, y eso es maravillo porque quiere decir que podemos reinventarnos las veces que queramos”, apunta. Herrera.

Sin embargo, en ocasiones resulta muy complejo ver esta situación desde un lugar positivo ya que el miedo y la inseguridad pueden llegar a dominar las experiencias inciertas.



“Todos siempre necesitamos la seguridad y la certeza, pero eso es una utopía. Nadie nos puede dar la certeza de un día más siquiera. Lo único que tenemos es el hoy, por lo que es necesario quitarnos la creencias sobre el control que debemos tener en nuestras vidas”, señala Brenda.

La psicóloga agrega: “A veces incluso no es que no sepamos qué queremos, sino que no aceptamos nuestra realidad y no sabemos cuáles son las cosas que están a nuestra disposición y tampoco sabemos cómo seguir”.

Nissely Herrera apunta que el hecho de no poder lidiar con la incertidumbre podría provocar síntomas psicológicos como la depresión, el enojo, la frustración, los ataques de pánico, así como vivir una vida monótona.

Cómo transformar y avanzar desde lo incierto

De acuerdo con Nissely, ante el hecho de no saber cómo actuar, muchas veces la mejor idea podría ser no tomar acción.

“La necesidad de control excesivo puede llevarnos a querer resolver todo inmediatamente pero esto puede resultar en poco compromiso. La incertidumbre es una buena compañera para habitar, pero no siempre para quedarse a vivir en ella”, agrega la psicóloga.

De acuerdo con Herrera, una de las recomendaciones para transformar el sentimiento de incertidumbre tiene que ver con apalabrar la experiencia y llevar a cabo un ejercicio de escritura que podría dar a entender más sobre la experiencia que se está viviendo.

“Esto ayuda a definir hechos y adentrarse a lo que se está viviendo”, dice la psicóloga quien sugiere definir un “cómo se hará” para poder transitar de forma clara el camino hacia la resolución.

“Después de aclarar el camino vendrá la parte más importante que tiene que ver con cómo se quieren sentir las personas. La decisión de sentirse en plenitud lleva a tomar responsabilidad de la vida y se deja atrás un papel negligente en el que no se sabía qué hacer, y también, una postura de victimismo”, apunta Nissely.

Brenda Valadares apunta que el hecho de mantener un equilibrio físico, mental y espiritual pueden abonar al entendimiento tras las decisiones que pueden tomarse.

Por otro lado, enfrentar los miedos desde la introspección ayudaría a comprenderlos y atravesarlos mejor.

“La meditación resulta ser un espacio para manejar la incertidumbre. Otra forma que puede ayudar es llevar mentalmente todos los pensamientos negativos a una caja que una vez se llene, puede comprenderse y quemarse. Esta imagen ayudará a no intentar controlar y ser flexibles para aceptar la vida como viene”, recomienda Valladares.