Qué recetas debe elaborar para un recuperado de covid-19: este libro lo dice todo

Un libro de recetas (que también se puede descargar como ebook) como este le ayudará a activar el funcionamiento de los sentidos del olfato y el gusto a quienes los perdieron o al menos los han visto disminuidos.

Por lo tanto, si algunos pacientes a los que se les ha diagnosticado la enfermedad respiratoria no pueden disfrutar de la comida y su aroma, será por un tiempo, y no indefinidamente.

Los chefs del Reino Unido, Ryan Riley y Kimberley Duke, fueron los autores del libro de cocina, que se entrega gratis a todo aquél que lo necesite, y pretende ayudar a los pacientes a experimentar la comida de una manera placentera nuevamente.

Claramente, desarrollar este libro de cocina no fue tan simple: todo está pensado en cómo amplificar los sabores para que los comensales puedan probarlos.

Además, de acuerdo a una investigación científica, el 80% del gusto deriva del olfato, por lo que una alteración de éste también afectará la percepción de los sabores.

En ciertos casos, algunos asintomáticos de covid-19 experimentan algo llamado parosmia, que se refiere a la distorsión en el sentido del olfato en lugar de la pérdida del mismo.

Para ciertos pacientes con parosmia, el café puede oler a aguas residuales, en tanto huevos, cebolla, ajo, carne asada y las nueces pueden parecer “repulsivos, casi como carne podrida”, para los sentidos olfativos, explicó Riley.

En este sentido, el ajo y la cebolla, sin embargo, son dos ingredientes principales en varios platos salados, por lo que la forma en que Riley y Duke lograron introducir un toque de umami fue ‘deslizando’ sabores fuertes como champiñones, parmesano, miso y salsa de soja.

Asimismo buscaron aportar “textura y brillo para compensar la falta de profundidad”, involucrando los cinco sabores básicos (dulce, salado, ácido, amargo y umami) y así encender sensaciones en la cara y los senos nasales con ingredientes como el wasabi y el rábano picante.

Sobre los chefs vale decir que en 2019 fundaron Life Kitchen, escuela de cocina gratuita para pacientes con cáncer cuyo sentido del gusto se ha desvanecido.

Como el síntoma también es aparente en algunos casos de COVID-19, decidieron replicar la iniciativa, adaptándola y extendiendo su experiencia a un libro de cocina gratuito y bien curado para los recuperados del coronavirus.

Puede obtener el libro de recetas descargando una copia digital gratuita aquí; incluso se puede acceder a las clases gratuitas patrocinadas fondo de investigación mundial del cáncer.

Respecto de los autores, vale decir que tanto Ryan Riley como Kimberley Duke se inspiraron para lanzar Life Kitchen después de perder a sus padres a causa del cáncer.

Durante la batalla de dos años de la madre de Riley contra el cáncer, el chef vio cómo la quimioterapia estaba afectando su capacidad para saborear y experimentar la comida.

Después de su muerte, quiso honrar su memoria y usar sus habilidades culinarias para ayudar a los pacientes con cáncer a encontrar nuevamente el sabor y el placer en la comida.

