Receta del siglo XIX: Original guiso de camarones

En el Lybro de cocina (1844) aparece un guiso de camarones que, en realidad, es una especie de pie de masa hojaldre, relleno de estos crustáceos, que fue reproducida por Nicola Fasoli, chef ejecutivo italiano de la Trattoria di Nicola, en Cobán, Alta Verapaz, a quien le llamó la atención, porque en la cocina tradicional italiana se utilizan con frecuencia los camarones.

“En mi restaurante preparo recetas que me transportan a mi niñez. Me identifiqué mucho con esta receta porque la masa hojaldre o quebrada es ideal para hacer quichés o tartas saladas. Me parece ideal para llevar este platillo de viaje o comerlo como refacción en cualquier momento del día”, indica.