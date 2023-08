Receta del siglo XIX: Torta de manzana de platón

Este dulce puede utilizarse para rellenos en gran variedad de preparaciones o puede degustarse solo, con la bebida predilecta.

Origen

Es probable que fue en Europa donde nació la torta de manzana, donde se cultiva a gran escala esta fruta. En recetarios europeos aparece gran cantidad de tartas y rellenos de frutas. Hay libros del siglo XIV donde hay recetas de tarta de manzana o rellenas de otras frutas. En el libro de cocina medieval The forme of cury, manuscrito en 1390 por el cocinero principal del rey Ricardo II de Inglaterra, se lee una receta de tarta de manzana llamada tartys in applis, entre los ingredientes de la cual se mencionan “buenas manzanas y especias, higos, pasas y peras”. Llama la atención la utilización de azafrán para darle color.

Ingredientes

6 manzanas verdes

1 taza de azúcar

3 cucharadas de

mantequilla sin sal

1 cucharadita de canela en polvo

1 raja de canela

Preparación

En una cazuela de barro o sartén de hierro fundido cocinar las manzanas, cortadas en gajos gruesos, con mantequilla fundida, el azúcar y la raja de canela, a fuego muy bajo.

Dejar cocinar las manzanas por 20 minutos.

Darle vuelta a la preparación en un plato grande o se puede servir en el mismo sartén de hierro fundido. Decorar con azúcar molida y canela en polvo.

Receta original

“Se cocen seis manzanas, se cuelan, se les revuelve media libra de azúcar en polvo, polvo de clavo y de canela, procurando que le salga. Se unta el platón de mantequilla, se echa —el dulce de manzana— en el platón y se pone entre dos fuegos. Así que están cocidas, se pone a enfriar. Se le echa polvo de azúcar y canela”.