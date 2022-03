Receta: La causa limeña es platillo emblemático del Perú

“La causa es uno de los platillos más representativos de la comida peruana. Cuando las personas visitan Perú, no pueden irse sin probarlo. Los peruanos servimos este platillo en eventos sociales o familiares como 15 años, matrimonios o velorios, para agradar a los invitados”, expone.

En la actualidad, se puede preparar el relleno de la causa con variedad de ingredientes, además de pollo, como trucha, salmón o vegetales. También se puede degustar la causa a la jardinera, de atún o cevichada, causas calientes y “a lo macho”, con relleno de pescado macho, indica.

“Al ser una entrada, no se acostumbra acompañarla, pues es una porción pequeña. Se sirve como un ‘abrebocas’ o boquita en cualquier evento o, incluso, en una comida familiar”, expone Larrea.

La cultura gastronómica del Perú se distingue por la gran variedad de platillos y productos que utiliza, debido a la riqueza animal y vegetal que se puede encontrar en todas sus regiones y con todos los microclimas de su territorio, dice el chef. “Además, se caracteriza por la influencia de la cocina japonesa, italiana, africana y china, que se fueron adoptando, hace cientos de años, con la llegada de estas culturas al país”, dice.

“Me crié con una tía que era chef, y por ella seguí los pasos de la cocina. Como escuela antigua, todas las cosas de hacían a mano o se usaba batidora manual o con tenedores. Prefiero hacer las cosas con esas técnicas. Los aprendizajes me los ha dado el mundo. He tenido la oportunidad de conocer mas de 60 ciudades a nivel global y he comprendido cómo satisfacer las necesidades gastronómicas del cliente, según su nacionalidad”, puntualiza Larrea.

Ingredientes

Para la masa:

2 libras de papa, de preferencia

amarilla

4 limones verdes pequeños

2 chiles pimientos amarillos

Aceite de girasol

Sal y pimienta

Para el relleno:

¼ de taza de zanahorias

¼ de taza de arvejas

1 pechuga de pollo

½ taza de mayonesa

1 aguacate

Para la decoración:

3 huevos duros

Aceitunas negras

1 lechuga

Perejil

Preparación

Hervir las papas con una rodaja de limón para darle un toque ácido. Vigilar que no se cuezan demasiado y no se deshagan. Pelar las papas cuando todavía estén calientes y triturarlas hasta conseguir una masa uniforme, sin grumos. Dejar enfriar.

Cuando las papas estén frías, agregar el jugo del limón, el chile pimiento amarillo licuado (sin venas), sal y pimienta, poco a poco, y rectificar el grado de acidez. Si la masa está muy seca, agregar un poco de aceite y mezclar con las manos. Hervir la pechuga de pollo hasta que esté totalmente cocida y desmenuzarla o cortarla en trozos pequeños.

Hervir las zanahorias y picarlas en cuadros pequeños. Hervir las arvejas y reservarlas. Mezclar el pollo deshilachado, las zanahorias y las arvejas con mayonesa, sal y pimienta al gusto. Si se desea, agregarle unas gotas de limón para aportarle un sabor ácido al relleno.

Para servir, utilizar un molde de cocina de aluminio redondo, un vaso o las manos para darle forma circular. Primero, colocar una capa de la masa de la causa. Luego, una capa de aguacate cortado (opcional). Después, una capa más de la masa. Colocar el relleno de pollo y vegetales de manera generosa y, para terminar, una capa más de la masa. Decorar.

Perfil del chef