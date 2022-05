Receta: Refrescante panna cotta para estos días de calor

Su base está hecha de leche, crema y gelatina, pero se le puede incluir vainilla, esencias de distintos sabores, licores, chocolate o frutas. En la mayoría de los casos, se hace una segunda capa con frutas. La primera capa se cocina a fuego bajo. Luego, se integra la gelatina y se coloca en recipientes. Se deja cuajar y cuando esté consistente, se elabora siguiente capa. Se refrigera y se retira antes de servir. Es importante prestarle especial atención a la cocción para conseguir una textura cremosa, suave y sedosa, señala.

La diferencia entre la pana cotta, mousse y flan, dice la chef, es que la primera es suave y cremosa; los mousses llevan crema batida, algunas veces huevo y es mucho más espumoso y esponjoso, y el flan incluye yemas de huevo para darle sabor, además de que se hornea.

LE PUEDE INTERESAR Receta para preparar los cannoli, un exquisito postre italiano Brenda Martínez 4 de septiembre de 2021 a las 04:00h

“Desde niña, me gustaba preparar los postres que veía en revistas. Después de estudiar bachillerato, decidí continuar mi formación en gastronomía y desde entonces, me dedico a esta profesión que me ha dado muchas satisfacciones y que desempeño con esmero todos los días. Mis influencias han sido chefs guatemaltecos, amigos y compañeros que han crecido mucho en los últimos años y de los cuales también he aprendido mucho. Es un trabajo gratificante”, destaca Ambrosio.

Contacto: Culinaria workshop; en redes sociales

Lea también: Original pastel de remolacha

Ingredientes

1 taza de puré de mango, que se obtiene al licuar esta fruta con poca agua

¼ taza de crema dulce

¼ taza de leche

5 g de gelatina sin sabor (1 cdita.)

30 g de azúcar

Para la gelatina de mango:

¼ taza de pulpa de mango

½ cdita. de gelatina sin sabor

1 cucharada de azúcar

Coco rallado tostado o fresco, en lascas delgadas y tostado al horno

Para decorar:

½ taza de crema para batir

Trozos de mango

Hojas de menta y/o flores comestibles

Preparación

Para la pannacotta, hidratar la gelatina sin sabor con tres cucharaditas de agua. Después de que haya absorbido el liquido, llevar al microondas durante 20 segundo o cuando se diluya.

En una olla, mezclar la leche, crema y azúcar, y llevar a fuego medio hasta que dé un hervor. Luego, incorporar la pulpa de mango y la gelatina diluida. Mezclar bien y retirar del fuego. Colocar esta mezcla en vasos o copas. Para obtener un efecto diagonal, refrigerar las copas inclinadas. Mientras cuaja, elaborar la siguiente capa de gelatina con mango, al hidratar la gelatina con dos cucharaditas de agua y llevar al microondas. Agregar al mango y mezclar muy bien. Colocar esta segunda capa a los vasos.

Dejar cuajar con el coco, al cortarlo en lascas muy delgadas y tostarlo al horno o en una sartén. También se puede usar coco deshidratado tostado. Batir la crema hasta que forme picos para decorar. Para servir, hacer cubos, bolitas o trozos de mango. Sacar los vasos del refrigerador y decorar con coco tostado, trozos de mango, una cucharada de crema para batir y unas hojas de menta.

Lea también: Helados de frutas para el postre

Perfil de la chef

Beatriz Ambrosio, originaria de Quetzaltenango, tiene amplia experiencia como instructora.

Se graduó como administradora de Hoteles y Restaurantes en la Universidad Rafael Landívar.

Es cocinera y repostera profesional, graduada del Intecap.

Fue instructora de Gastronomía en Intecap y es catedrática en la sede de Quetzaltenango de URL y en la UMG de Huehuetenango.

Imparte cursos, talleres y diplomados en su academia Culinaria Estudio Gastronómico.

Ha participado en diversos festivales gastronómicos, donde ha obtenido varios reconocimientos.

Ha recibido cursos culinarios y certificaciones en Intecap.

Lea también: Exquisita tempura con helado de lavanda