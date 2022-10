Receta: Siempre hay antojo de unas ricas carnitas

Errores a e vitar

Es fundamental manipular de manera correcta la carne, al no dejarla mucho tiempo a temperatura ambiente, sino refrigerarla inmediatamente después de preparar el marinado. También, hay que tener cuidado de no excederse en la cantidad de sal a utilizar, a fin de que se produzca la caramelización de los jugos durante la cocción y se acentúen los sabores.

Al momento de elegir la carne para este platillo, Inay aconseja preferir piezas suaves y que tengan su grasa natural como, por ejemplo, lomo de cabeza, el cual por su textura y cantidad de grasa incorporada le brinda un sabor único a la preparación, y el solomillo, que por su suavidad es ideal para los pequeños de casa; sin embargo, hay que considerar que puede resultar algo seco por dentro.

“Gracias a mis estudios en Intecap, conocí muchas cocinas grandes y pequeñas, hasta llegar al hotel que me dio la oportunidad de conocer a dos chefs que me guiaron y compartieron sus conocimientos”, dice el chef.

“He aprendido a ser humilde porque en el ámbito gastronómico hay que saber compartir y dejarse enseñar. La gastronomía es el arte más hermoso, en donde una sola persona puede crear arte, pero si dos o más chefs se unen, se crean maravillas. Las recetas están hechas para guiarse, ser modificadas y ser elaboradas según nuestra personalidad. Si algo me gusta, se lo agrego y si algo no me gusta, simplemente lo omito”, destaca Inay.

cheffjorge7@gmail.com

Facebook: Cheff Jorge

Ingredientes

2 libras de carne de cerdo (posta o solomillo)

2 manojos de cebollín

Para el marinado:

5 dientes de ajo

½ libra de cebolla

2 vasos de jugo de naranja

½ onza de paprika

1 onza de mostaza

5 gramos de pimienta negra

1 onza de sal

1 taza de vino blanco

2 onzas de salsa negra

2 chiles jalapeños

(opcional)

Para la ensalada:

2 manojos de rábano

½ libra de tomate

1 limón

1 aguacate

Preparación

Preparar el marinado con todos los ingredientes, así como la cebolla cortada en cincelado, y los jalapeños, en rodajas. Reservar. Cortar la carne en cuadros grandes (de 2.5 cm, preferiblemente), agregarla en el marinado y refrigerar por 12 horas. Limpiar los cebollines que se pueden dejar marinar junto con la carne.

Lea también: Comer un tasajo altaverapacense es un gran placer

Transcurridas las 12 horas, se precalienta el wok (sartén o cazuela donde se pueda colocar toda la carne) y se sella bien. Se retira todo el jugo que la carne haya soltado y, luego, se va agregando poco a poco, a fin de que empiece a caramelizarse. Cuando se haya incorporado por completo el jugo, se retiran todas las carnitas y se saltean los cebollines en el wok, hasta que queden crujientes. Para la ensalada, cortar los ingredientes al gusto. Servir las carnitas con ensalada y tortillas.

Perfil del chef

Jorge Inay tiene amplia experiencia en la industria hotelera.

Desde los 17 años, ha elaborado productos de panadería y pastelería para consumo del hogar.

Se graduó de Técnico en Gastronomía en Intecap, donde recibió varios cursos culinarios.

Trabajó en Casa Santo Domingo, en áreas de cafetería, buffet, cocina fría y panadería.

Laboró en hotel Camino Real de Antigua Guatemala por cinco años, en diversas áreas.

En el 2019, obtuvo el segundo lugar en platillo fuerte, competencia organizada por los 60 años de hotel Camino Real.

Impartió clases de Gastronomía a estudiantes de diversificado de un colegio en Chimaltenango.

Actualmente, junto a su equipo trabaja en su marca personal El sazón del cheff.

Lea también: Sorprendente pollo al vacío con salsa al pesto