Reciclaje en Guatemala: Cómo ganar dinero, descuentos, puntos y diplomas con la basura y los desechos del hogar

Los expertos invitan a participar en distintos movimientos porque se requiere c ambiar los hábitos de consumo, hacernos responsables y educarnos en favor del ambiente. “ Es una necesidad urgente ”, coinciden.

Registros con tecnología

Uno de los proyectos que ha integrado a diferentes actores es ecoins. Doris Estrada, gerente de la unidad de expansión de este concepto en Guatemala, comparte que es un sistema regional que se dedica a dar recompensas por el compromiso con el reciclaje y la economía circular.

Este proyecto comenzó en Costa Rica en 2018 y fue pensado en pequeño, y se empezó a expandir cuando se vio cómo funcionaba y que las personas entregaban sus residuos limpios, secos y separados.

Estos puntos se canjean por cupones de descuentos, así como por otras iniciativas. En diciembre de 2018 ganaron el Récord Guinness por la recuperación de 30 toneladas de plástico limpio, seco y separado recuperado en ocho horas, quitándole el récord a India.

“No es una criptomoneda, son solo puntos que se pueden convertir en otras opciones que ofrecen empresas aliadas”, dice Estrada. Existe una aplicación dinámica en la que se hace este proceso. Para conocer más, ingrese a www.ecoins.eco/guatemala.

En 2018, Estrada apoyaba a la empresa creadora de este proyecto en Costa Rica, así que empezó a seguirlos y aprendió a limpiar, separar y entregar al camión lo cual se volvió un hábito.

“Uno ya no quiere tirar lo que sabe que es materia prima para alguien más. No se trata de limpiar basura o guardarla porque eso no suena lógico, si lo vemos como materia prima y además por ese esfuerzo vamos a obtener algo, se motiva a este ciclo”, expresa.

Para Guatemala

En 2019 habló con la organización para adquirir una franquicia. Desde ese mismo año se empezó a lanzar la información en Guatemala. La pandemia limitó en parte que el proyecto se lanzara como se pretendía porque los centros de acopio que se sumaron estaban cerrados, así que se empezó a motivar a hacer el proyecto desde casa y entregarlo así a los camiones tradicionales. Se tomaba una foto de la entrega y desde ahí se ganaban 300 puntos.

En la actualidad para Guatemala hay cerca de cuatro mil personas inscritas en este programa. A la vez, en Guatemala, 28 empresas apoyan con membresía, afiliación, descuento o sorteos, y existen 29 puntos en el mapa de a donde se pueden reportar materiales reciclables para ganar ecoins, entre ellos están tiendas, así como recicladoras con licencia ambiental y se incluye el camión recolector que pasa frente a su casa.

Al llegar a 25 mil puntos ecoins se obtiene un reconocimiento por el compromiso con el reciclaje. En esta iniciativa la persona también puede decidir donar sus puntos en favor de escuelas, asilos y otras instituciones.

Obligatoriedad

El acuerdo 184-2023 del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) publicado ayer viene a reformar el 164-2001 y por el momento deja como obligatoria la separación primaria de desechos orgánicos (los que tienen origen en los seres vivos o son el resultado de residuos de comida) e inorgánicos (los artificiales, que provienen de materiales químicos). Y será hasta el 11 de febrero de 2025 cuando sea obligatoria la separación secundaria, que incluye orgánicos, reciclables y no reciclables.

Para recibir la recompensa con ecoins, sí es necesario que ponga en práctica la separación secundaria desde ya. “El reglamento viene a formalizar e integrar a otras personas que ni siquiera tenían idea de cómo hacer el reciclaje”, agrega Estrada.

En la aplicación es posible ver cada uno de los puntos disponibles, materiales que se reciben y los días disponibles. Entre los puntos receptores están Diso Cemex, Coinbox, El Frutal, Epa Portales, Rambla, Xela y San José Pinula, Tiendas Max Majadas, Cemaco Peri Roosevelt, Universidad del Valle de Guatemala, Reciclatú, Biogen, Impact Hub, Recipunto Terra Esperanza, Reciclemos.GT, Ecobot Paiz Pradera, Villa Nueva y San Cristóbal, por mencionar algunos.

Otros proyectos

Repara hogar en el Facebook del mismo nombre es otro proyecto que compra materiales ya limpios y divididos, pagan 0.20 centavos por una libra de hojas, Q3 por una libra de latas, Q0.05 centavos por la libra de vidrio, también se reciben electrónicos: por un cpu podría recibir Q5, o por un monitor Q3, por dar algunos ejemplos.

Diso, en zonas 1 y 12, es otra opción vigente. Las botellas plásticas con material Pet, las reciben por 0.15 centavos la libra; la libra de vidrio en botella o frasco por 0.10 centavos; mientras el papel desde 0.15 hasta 0.60, la libra, dependiendo del tipo de papel. Su página de Facebook es RECICLAJEDISO.

El reto del vidrio

El porcentaje de uso y recuperación de vidrio para reciclar ha crecido cada año en Centroamérica y, la meta en este 2023 es mantener esa tendencia y superar lo alcanzado en 2022.

Según datos de Vical, Guatemala recuperó el 50% del vidrio para reciclar en Centroamérica, que equivale a más de 63 mil toneladas métricas. En este reto Guatemala logró además reciclar más del 74% de los envases de vidrio que se colocan en el territorio nacional.

Por este motivo, se han fortalecido e implementado diferentes iniciativas como Vidrio x Vidrio, una campaña de canje de vidrio usado por productos nuevos del mismo material. En Guatemala se desarrolla de la mano con distintas municipalidades e instituciones. De forma regular el canje se da cada dos semanas en el centro de acopio ubicado en Distincomer en avenida Petapa 46-73, zona 12 de 8 a 13 horas, así como el tercer miércoles del mes durante la actividad de Reciclatú, frente al edificio de la municipalidad de Guatemala.

También está por un Mundo Limpio como el Vidrio, una plataforma educativa que motiva a las personas para hacer cambio de hábitos de consumo hacia materiales de empaque más amigables con el medio ambiente. Más información en Facebook e Instagram: Limpio Como el Vidrio.

Eduardo Ordóñez, gerente de imagen y asuntos corporativos, del grupo Vidriera Centroamericana, Vical, comenta que cada vez más personas reutilizan y reciclan bien. “Cada año hemos ido incrementando, solo en la pandemia se tuvo una pequeña disminución”, explica.

El vidrio recolectado representa aproximadamente un 43% del material para producir nuevos envases. La actividad del reciclaje de vidrio reporta grandes beneficios al medioambiente; ya que se disminuyen la cantidad de desechos que llegan a vertederos, el consumo energético y la utilización de materias primas necesarias para la elaboración de nuevos envases de vidrio.

En todo el planeta se está empezando a usar vidrio, comenta Ordóñez. Explica que al ser un material permanente y no importa la cantidad de veces que se recicle sigue manteniendo sus características, por eso es llamado el material verde.

“Todos tenemos una responsabilidad grande de elegir los materiales o alternativas que vamos a comprar, cuando es vidrio se tiene la certeza que va a llegar a donde tiene que llegar. Si utilizamos el vidrio retornable va a ser mejor porque no se genera desecho del todo, porque al final de su vida útil se convierte en nuevas botellas y se regresan al sistema, el resultado de esa ecuación es cero desechos”, dice el representante de Vical.

“Expusimos en Bélgica el año pasado porque estamos como ejemplo de éxito a nivel mundial entre los siete países que más vidrio reciclan. A los mismos europeos les sorprendió porque en un país que no tiene la infraestructura y leyes como otros, estamos logrando responder a estas cifras”, agrega Ordóñez.