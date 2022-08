Tener una postura ante los temas de la sociedad no es para nada algo negativo, al contrario, es fantástico tener diferentes maneras de pensar. Pero lo es verdaderamente cuando nos hemos dado a la tarea de pasar por filtros esas ideas.

Pensar sobre nuestras ideologías es similar al paso de la piedra de río que llega a ser redonda solo cuando es arrastrada por la corriente y, con esto, tiene que rozar con otras piedras y así, con cada choque o cada roce, va perdiendo sus afiladuras y se va limando.

Entonces, para poder lograr el encuentro con otras maneras de pensar, lo primero sería exponernos a chocar o rozar con otras ideas; si solo puedo dialogar con quien piensa igual que yo, eso solo hace que mi idea se vuelva rígida y determinante.

El segundo ejercicio podría ser escuchar a los otros, entender sus puntos, escuchar con profundo respeto hacia la persona, pero escuchar hasta el fin, sin interrumpir.

El tercer ejercicio: Separar las ideas de las personas. En este punto, la bióloga Guadalupe Nogués, nos dice “Todas las personas merecen respeto, las ideas deben ganárselo”.

Escuchar y tratar de entender a otros no es fácil, requiere resolver un fenómeno humano que llamamos “disonancia cognitiva”; escuchar y pensar sobre las ideas diferentes nos hace entrar en una disonancia que requiere tiempo de asimilación. No significa que, al hacer este ejercicio, deba aceptar las otras ideas, sino más bien repensarlas desde diversos puntos y compararlas con las suyas. Cuando he resuelto el ejercicio anterior, entonces puedo también presentar mis ideas con respeto, como dice Desmond Tutu:

“No levantes la voz, solo mejora tus argumentos.”

*Académico docente del Departamento de Psicología de la Facultad de Humanidades, Universidad Rafael Landívar.

