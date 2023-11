Resistencia a la insulina: Qué es y cuál es la relación con la piel obscura en el cuello y otras partes del cuerpo

La resistencia a la insulina muchas veces no presenta síntomas perceptibles, por lo que varias personas tienen este síndrome sin saberlo. Su diagnóstico es importante porque se considera una consecuencia que podría provocar diabetes tipo 2.

La insulina es una hormona producida por el páncreas que ayuda a que la glucosa en sangre entre a las células de los músculos, grasa e hígado, en donde se usa para tener energía. La glucosa se obtiene de los alimentos, pero el hígado también la produce cuando la necesita, por ejemplo, cuando una persona está ayunando, explica el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.