Significado de los sueños: Qué representa soñar con que se le caen los dientes

David Fontana en su libro La caja de los sueños explica que esta ansiedad y preocupaciones que se presentan en los sueños no siempre son reales o importantes, así como no podemos interpretarlos tan y cómo lo soñamos. Es decir, si sueña con la muerte no significa que usted vaya a morir o un familiar cercano, sino que tiene otras definiciones.

En este caso, soñar que se nos caen los dientes o que no tenemos una pieza dental no significa que eso nos va a pasar, sino que se relaciona a inseguridades, miedos, traumas y constante estrés. De acuerdo con el medio El Mundo, Sigmund Freud y Carl Jung, principales teóricos del análisis de los sueños, explicaron que soñar con dientes se relacionaría con una sexualidad reprimida, con una renovación que invita al cambio y crecimiento.

El significado de este sueño está relacionado con el de soñar que está desnudo, debido a que se relacionan a momentos vergonzosos, de estrés o ansiedad elevada que haya vivido en las últimas semanas. Además, también podría reflejar la necesidad de cambio, de dar el siguiente paso en cualquier ámbito de su vida. ¿Está próximo a mudarse, a cambiar de trabajo, a tener una reunión importante, o ha terminado una relación? De ser positiva su respuesta, es usual que tenga este tipo de sueños.

Para interpretar los sueños es vital prestar atención a los detalles, por ejemplo, si los dientes se le cayeron en el momento o cuando se dio cuenta ya no los tenía. En el primer caso, se interpreta como problemas de comunicación, quizá necesita expresar más sus sentimientos, terminar una conversación pendiente o resolver algún conflicto.

Si en el sueño sonríe y allí se da cuenta de que le falta una pieza dental, podría ser un indicador de que algo no está bien con su salud; sobre todo si en los últimos días ha tenido molestias bucodentales o en los dientes. De esta manera la ansiedad le está recordando que debe visitar a un dentista.

En caso de que el sueño se trate de que le extraen un diente, Fontana opina que simboliza un vínculo que está por romperse. No solo se trata de una relación amorosa, podría ser de amistad, laboral o familiar.

El color de los dientes también es importante. Si sus piezas dentales son blancas, el presagio es favorable, ya que esta tonalidad se relaciona a limpieza y salud; mientras que, si son amarillentos, manchados o sucios, entonces podría enfrentar obstáculos próximamente.