Día del gato: Por estos motivos se recuerda a los felinos

El 20 de febrero se celebra el Día del Gato, para recordar a "Socks", el felino que vivió en la Casa Blanca, y para concienciar sobre los cuidados de esta mascota.

Este día se conmemora para recordar el fallecimiento de uno de los gatos más emblemáticos y famosos de la historia, el gato Socks, que fue adoptado por Chelsea, la hija del presidente de EE. UU. Bill Clinton -en aquel entonces gobernador de Arkansas, y que vivió en la Casa Blanca desde el año 1993 hasta el 2009 cuando murió.

La fecha de este día fue elegida por las redes sociales para reconocer a esta mascota, con el fin de defender y promover los plenos derechos de los felinos y evitar su maltrato, falta de cariño y abandono.

En varios países se imparten charlas, talleres o se realizan actividades lúdicas para aprender más sobre el comportamiento y sobre sus cuidados específicos.

Los gatos no requieren de compañía humana por tiempo prolongado como en el caso del perro. El gato es la mascota ideal para las personas que se mantienen ocupadas, ya que el animal no resiente la ausencia y no hace travesuras cuando está solo. Además, no hace ruido (a menos que no esté esterilizado y llame pareja).

A continuación, algunas curiosidades felinas:

El gato, felis lybica, ha vivido con el hombre desde hace unos tres mil 500 años, una domesticación reciente en comparación con la del perro, 16 mil años.

Fue en Egipto donde se comenzó a domesticar, y eran considerados como una deidad.

Durante el Renacimiento, artistas como Jan Van Eyck, Antonello da Messina, Domenico Ghirlandaio, El Bosco, Leonardo da Vinci o Tintoretto retrataron a los gatos como símbolo de tranquilidad doméstica y de compañía.

El gato doméstico es la única especie de gato capaz de mantener su cola vertical mientras camina. Todos los gatos salvajes tienen la cola horizontal o la entrelazan entre las piernas al caminar.

Los gatos son excelentes cazadores. Sin embargo,se desaconseja adoptarlo exclusivamente para atrapar ratones, ya que estos portan enfermedades —como la toxoplasmosis—, que puede transmitir al humano. Además, esta actividad les hace retroceder a su pasado salvaje.

Un gato promedio tiene de una a ocho crías por camada, y de dos a tres camadas al año. Durante toda su vida reproductiva, una gata puede tener más de cien gatitos. Por ello, es importante castrar a machos y hembras a partir de los 3 meses de edad, antes de que entren a su primer celo. Hay que recordar que los gatos son más agresivos cuando no están esterilizados.

Un gato casi nunca se comunica con un “miau” con otro gato. Este sonido lo utiliza exclusivamente para comunicarse con los seres humanos.

La edad promedio para un gato que vive en casa es de 15 a 18 años, mientras que la del gato callejero es solo de 3 a 5 años.

El gato más antiguo conocido vivió en Inglaterra, y murió en 1939, solo un día después de su cumpleaños 36.

Las personas que tienen gatos viven más, tienen menos estrés y ataques al corazón.

Los gatos pueden ver hasta 120 pies de distancia y a color. Su visión periférica es de aproximadamente 285 grados.

Al nacer, los gatitos no pueden ver ni oír. Abren los ojos después de cinco días y comienzan a desarrollar su vista y el oído en aproximadamente dos semanas. Comienzan a caminar a los 20 días.

Los gatos ronronean cuando se siente una emoción intensa (placer o dolor).

Nunca alimentarlo con comida para perros. Ellos necesitan cinco veces más proteínas que los perros.

Son más activos durante las horas nocturnas y pueden dormir hasta 18 horas diarias.

Les encanta esconderse. Verificar en todos los lugares oscuros y calientes de la casa, antes de salirlo a buscar a la calle.

El acicalado excesivo lo ayuda a “descargar” tensión a medida que aumenta el movimiento.

Orinar o defecar afuera de su bandeja o arañar muebles o alfombras le sirve para demostrar que está estresado.

Un gatodoméstico puede llegar a dormir 18 horas diarias. Se mueve menos y dedica su tiempo al acicalado.

Sus pupilas cobran una forma rectilínea cuando hay mayor cantidad de luz, lo que le ayuda a ver en la oscuridad.

La proporción entre peso y fuerza lo hace un animal ágil y resistente, capaz de superar caídas a grandes alturas y escapar de todo tipo de situaciones peligrosas. Por eso se dice que tiene “siete vidas”.