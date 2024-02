Tinnitus o acúfeno: cuál es el tratamiento y qué provoca los zumbidos en los oídos

Luego de estar un tiempo prolongado en un área con mucho ruido o después de nadar, se sienten los oídos tapados y se escucha un zumbido. Esto es bastante común, pero si usted no ha realizado alguna de estas actividades y escucha sonidos raros en sus oídos podría tratarse de tinnitus.

Conocido también como “acúfeno”, el tinnitus son sonidos que se originan en el oído y no en el ambiente, por lo que las demás personas no lo pueden escuchar. El Manual MSD indica que se trata de un síntoma y no de una enfermedad específica; además, es bastante común ya que alrededor del 10% y 25% de los adultos lo padecen.