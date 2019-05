Trabajos en casa para ganar dinero (y algunos consejos)

Hay trabajos alternativos que pueden acoplarse a su estilo de vida, laborando desde casa. (Foto Prensa Libre: Servicios).

Trabajar desde casa se ha vuelto una práctica cada vez más común, pues permite llevar a cabo un estilo de vida mediante labores alternativas que generan ingresos. Esta modalidad podría presentar ventajas significativas que se acoplan a las necesidades individuales, si se aprende a administrar el tiempo y otros recursos.

Asimismo, es una oportunidad para desarrollarse de manera independiente en el área deseada, aunque esto representa retos como el posicionamiento en el mercado. Por ello, es importante tomar en cuenta la preparación adecuada para el ofrecimiento de productos y servicios que le permitan diferenciarse de otros negocios.

Las opciones de trabajos en casa varían de acuerdo con las habilidades, los gustos, la inversión del tiempo y otros recursos. A continuación, le presentamos algunas alternativas que podría tomar en cuenta para emprender desde el hogar:

Repostería

La repostería es la rama de la gastronomía que consiste en la preparación de platillos dulces, los cuales, como explica Maritza Barillas, creadora de la pastelería Serandi, implica mucha creatividad. Su negocio consiste en una pastelería artesanal y agrega que ofrece “productos frescos y personalizados según los gustos de los clientes, en cuanto a sabores y diseños”.

Para Barillas, una de las ventajas de tener su propio negocio en casa es que, al ser madre, le permite estar presente en las labores de sus hijos y, al mismo tiempo, generar ingresos. Asimismo, algunas veces es una actividad compartida con su hija. “Es algo que disfruto”, expresa.

Belleza

Un salón de belleza es otro trabajo alternativo a partir del cual puede emprender su propio negocio desde casa. Este consiste en brindar servicios concentrados en el embellecimiento de las personas, como el cuidado de la piel, tratamiento del cabello, las manos y los pies.

De acuerdo con Jhorge Piedrahita, dueño del salón Fussion Mariscal, este negocio ofrece distintas ventajas como no necesitar vehículo, no estar en el tráfico, no gastar en combustible ni en comidas. La manera de administrar su tiempo es por medio de citas, y agrega que “es posible atender a mis clientes desde muy temprano hasta muy tarde, pues no tengo que viajar de la casa al trabajo”.

Sin embargo, a pesar de dichas ventajas, Piedrahita considera que se trata de un trabajo muy absorbente y agrega, “debo dedicar toda mi atención y tiempo a mis clientes, a veces estoy muy cansado para salir”. Asimismo, añade que es importante saber administrar los recursos, así como llenar las expectativas de los clientes.

Artesanías

Una opción interesante es la fabricación de artesanías, lo cual, consiste en la elaboración manual de objetos sin necesitar el empleo de técnicas complejas. Esto podría implicar la expresión artística de quien las elabora.

Desde temprana edad, José Bacaro se inició en el arte y así comenzó a sumergirse en este ámbito. “Mi mamá me enseñó a tejer y empecé a hacer muñequitos que vendía en el Conservatorio, hace algunos años”, cuenta su historia. Además de la elaboración de figuras, Bacaro, junto a su madre, ha elaborado botellas pintadas, gorros, bufandas, cuadernos y otros artículos.

Entre las ventajas que Bacaro reconoce dentro de este trabajo, está la administración del tiempo y el compartir en familia, ya que se ha vuelto una actividad de interés para los demás integrantes. Asimismo, considera que esto le ha abierto puertas en otros espacios como la venta en mercaditos y la impartición de talleres enfocados en arte.

Bacaro agrega que, al ser independiente, es difícil subsistir, sin embargo, “el trabajo es más sincero porque estás en algo que te apasiona”, expresa.

Edición de videos

Al contar con los recursos necesarios, la postproducción de videos puede ser una actividad que realizar desde casa. Pese a que no existen jefes, Javier Castañeda explica que es importante trabajar de acuerdo con la solicitud de los clientes, quienes suelen ser muy específicos.

Al igual que los trabajos anteriores, el manejo del tiempo es una ventaja y, a su vez, una responsabilidad. Pero es necesario tomar en cuenta otro aspecto: contar con los espacios adecuados que permitan realizar las actividades laborales independientes a las de descanso. “Es importante separar los ambientes y tener un espacio independiente de oficina”, agrega.

Para Castañeda, uno de los mayores retos que representa trabajar de manera independiente desde casa, es darse a conocer. Además, asegura que “hay que hacer las cosas bien y trabajar siempre con profesionalismo”.

Son distintas las alternativas para trabajar en casa y, para todas, es importante tomar en cuenta el manejo de tiempo, la administración de recursos y la preparación necesaria para ofrecer productos y servicios de calidad. Recuerde que, al ser usted su propio jefe, es también su propia marca y de ello dependen sus clientes.

