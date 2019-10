Estas aplicaciones le pueden facilitar su trabajo desde el hogar

Hay aplicaciones que podrían facilitarle algunas tareas al trabajar desde su hogar. (Foto Prensa Libre: Servicios).

Si tiene un proyecto de emprendimiento o trabaja en la ahora popular modalidad denominada freelance, seguramente sabe que no es algo sencillo, pues debe desempeñar su trabajo de manera independiente, enfrentar nuevos retos.

Para algunas personas, suena atractiva la idea de organizar su propio tiempo, obtener ganancias por medio de la prestación de servicios y no tener que salir al tráfico de la ciudad. Claro, son algunas de las ventajas que le ofrece el ser freelance. De igual forma, al ser un ‘teletrabajador’, es decir, trabajar para una empresa sin tener que salir de su casa, tiene ventajas similares.

Sin embargo, cuando trabaja de esta manera, en ocasiones se le podrían escapar pequeños detalles que, al mejorarlos, podrían hacer la diferencia si se cuenta con las herramientas adecuadas. Conozca las siguientes aplicaciones que no podrían faltarle al trabajar en casa:

1. Pushbullet

Al estar en casa, suele haber alguna distracción o, gracias a la ventaja de administrar el tiempo, no existe alguna restricción que lo obligue a estar sentado todo el tiempo en el escritorio. ¿Por qué no tomar algún descanso de vez en cuando? Esto no debería de representar algún problema en la comunicación con los clientes, por ejemplo.

Si desea estar conectado todo el tiempo y necesita tener la facilidad para enviar documentos de un dispositivo a otro, por ejemplo, puede optar por Pushbullet. Con esta aplicación, disponible para Android y iOS, nunca se perderá una llamada. Si, por alguna razón, está más pendiente del ordenador que del teléfono, la computadora le enviará la notificación de la llamada.

Asimismo, gracias a las notificaciones recibidas en el ordenador, podrá abrir en él los documentos que le envíen al dispositivo móvil. Recuerde que es compatible con Opera, Firefox, Chrome y Windows. Si desea utilizarla para sus actividades diarias, ingrese a este enlace.

2. Evernote

Uno de los retos que implica trabajar de manera independiente desde casa es la organización. Sería muy complicado tener que contratar a una persona que lo asista, así que por qué no utilizar esta aplicación, que está disponible para Android y iOS. Con ella podrá tomar notas, organizar sus actividades, llevar una agenda y conservar los contactos con datos importantes.

Lo mejor es que, gracias a su fácil acceso y manejo, será muy sencillo encontrar las anotaciones que ha realizado anteriormente. De igual forma, si desea conservar notas escritas a mano, podrá escanearlas y guardarlas.

3. Paper by FiftyThree

A propósito de anotaciones, si a usted le gusta escribir notas para resumir, plasmar sus ideas de forma creativa y dibujar esquemas, pero le estresa ver papeles por todas partes, qué mejor que hacerlo en digital. Paper by FiftyThree es una aplicación que le permite hacer todo esto sin utilizar una sola hoja de papel. Lo mejor es que, de esta forma, es una modalidad amigable con el medioambiente.

Esto también funciona si usted es una persona muy visual, que le gusta utilizar colores y lápices como los diseñadores gráficos, así como diagramar sus ideas y realizar bocetos. Con esta herramienta podrá archivarlos en cuadernos digitales y encontrarlos sin complicaciones.

4. CamScanner

Pero las anotaciones no son lo único con lo que utilizamos papel, sino también las facturas, recibos y otros documentos que podrían ser importantes y, si no los organizamos cuidadosamente en archivos, podríamos perderlos y, sobre todo, la información valiosa que contienen, sin mencionar el espacio físico que ocupan.

Si para usted es molesto o incómodo cargar con esta papelería, ahora será mucho más sencillo llevarla en su dispositivo móvil mediante una aplicación. CamScanner es una herramienta de escaneo inteligente y tiene la capacidad de corregir las curvas y eliminar las sombras, así como de dividir las páginas. Si lo que desea es tener un respaldo, también puede sincronizar sus archivos en la nube. Está disponible para Android y iOS.

5. Quickbooks accounting

No cabe duda de que la contabilidad suele ser uno de los temores de las personas que emprenden sus proyectos, pero no es necesario ser un experto en esta materia. Esta aplicación, disponible para Android y iOS, le permitirá ver los informes de su negocio, sus ganancias y sus pérdidas.

Todo lo que debe hacer es descargarla y llevar un orden, registrar los ingresos, los egresos y, para tener un informe más preciso, tiene la opción de vincular sus cuentas bancarias. Con ella podrá darles seguimiento a los gastos del negocio, prepararse para el pago de impuestos y otras funciones.

