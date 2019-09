Claves para el mantenimiento de su vehículo

Es fundamental que, al tener un vehículo, le dé el mantenimiento requerido para garantizar su buen funcionamiento. (Foto Prensa Libre: Servicios).

Adquirir un vehículo puede darnos algunas ventajas como una mayor independencia para movilizarnos, nos permite disponer de nuestro tiempo y escoger las paradas que deseamos o necesitamos realizar. Al momento de adquirir uno, además de las ventajas, también debemos considerar las responsabilidades que implica, ya que todo vehículo necesita de un mantenimiento rutinario y esto también involucra gastos que debemos tomar en cuenta en nuestro presupuesto.

Lea también Por qué es importante proteger a su carro de las inundaciones José Andrés Ochoa 16 de julio de 2019 a las 09:01h

Existen distintos factores por los cuales el mantenimiento del vehículo es necesario, dice Juan Laguardia, ingeniero mecánico. El primero es lograr una conservación prolongada de su vehículo, es decir, que tenga una vida útil más amplia, proyectando su funcionamiento a largo plazo.

Asimismo, para muchas personas se trata de su herramienta de trabajo, así que también impedirá que su transporte lo deje varado a mitad de camino. Por último, tome en cuenta la inversión económica, ya que un mantenimiento continuo asegurará que no deba tener gastos exorbitantes en reparaciones por falta de los servicios requeridos.

¿Qué cuidados debemos?

El estado de su vehículo y su buen funcionamiento es un tema que debe tener presente todos los días, pues el transporte podría tener alguna falla o alguna necesidad que prestarle atención. Como propietario responsable, existen algunas medidas que puede poner en práctica con frecuencia.

Niveles de fluidos

En el día a día, dice Laguardia, debe estar pendiente de los fluidos que le permiten su buen funcionamiento como los niveles de aceite, el refrigerante, el líquido de frenos, el líquido hidráulico y revisar que no tenga fugas.

Llantas

De igual forma, debe chequear que sus llantas estén en buen estado y que tengan la presión correcta. Generalmente, en las gasolineras puede solicitar este servicio cuando va a llenar su tanque.

Combustible

También es importante que chequee el nivel de combustible para que le permita movilizarse con tranquilidad. Según Laguardia, no es bueno que permita que su vehículo llegue hasta lo último de la reserva, ya que ‘está instalada una bomba de combustible que aspira este fluido y lo traslada al motor. En estos casos, podría aspirar suciedad ya que el combustible no es tan limpio’, explica. En consecuencia, al dejar su vehículo en reserva, está agregando impurezas al tanque.

Otro mal hábito que provoca que agregue impurezas es llenarlo ‘por pocos’, dice Laguardia. Así que lo recomendable es que llene el tanque por completo y vuelva a llenarlo cuando el vehículo le indique que todavía contiene un cuarto de su capacidad.

Luces

Es importante que revise el estado de las luces de su vehículo, como las luces de emergencia y las de frenos. Esto podemos hacerlo al encender el vehículo, bajarnos de él y verificar que todo esté en orden. Recuerde que funcionan como un sistema de comunicación y nos evitará accidentes.

En época de lluvia

No olvide que en invierno los parabrisas nos permiten ver mejor el panorama, así como el desempañador. Chequee que funcionen correctamente para poder transportarse bajo estas condiciones climáticas y así evitar accidentes.

En el taller

Recuerde que su vehículo necesita de una revisión más profunda para confirmar que todo esté en orden y así pueda transportarse de manera segura. ‘Con servicios de mano de obra especializada, podremos asegurarnos de los cambios de aceite, cambios de filtro de aceite y de aire, caja de transmisión, estado de la batería, estado del sistema de frenos para verificar las condiciones de las pastillas y las fricciones, el sistema de suspensión y dirección, entre otros servicios’, explica Laguardia, y agrega que, al no realizar un mantenimiento preventivo, deberemos cubrir costos mayores para las reparaciones.

¿Cada cuánto tiempo debemos darle un servicio profesional a nuestro vehículo?

De acuerdo con Laguardia, existen dos formas de llevar el control de los servicios de su vehículo. Una es a través del kilometraje: en vehículos gasolina, se recomienda realizarlo cada 5 mil kilómetros, y, en vehículos diesel, cada 3mil kilómetros.

La otra forma es por temporalidad: si su uso es frecuente, lo recomendable es revisarlo cada 3 meses; pero, si se trata de un vehículo que casi no se utiliza, lo ideal es que se revise cada 6 meses.

¿Qué sucede si no le damos mantenimiento a nuestro vehículo?

Si no realizamos un mantenimiento preventivo, nuestro vehículo va a fallar, se va a dañar y esto podría ser parcial o total, dice Laguardia. ‘En un caso sencillo, al no cambiar el aceite de motor, se pueden dañar algunos componentes del motor o de manera completa. En otros casos, al no realizar el mantenimiento de la dirección, podemos tener un accidente que podría ir más allá de lo material y resultar en tragedia’, explica.

Por ello, es importante que los propietarios estén al tanto de las revisiones correspondientes. Asimismo, al escuchar algún ruido extraño, lo recomendable es no dejar pasar tiempo para llevarlo a un taller próximo donde le indiquen si es posible corregir el problema rápidamente o si este amerita una reparación mayor. ‘Al no darle importancia, el ruido extraño podría convertirse en un problema grave’, indica Laguardia.

Contenido relacionado:

>6 tecnologías que están revolucionando los autos sin que nos demos cuenta

>La Voiture Noire de Bugatti: cómo es el auto nuevo más caro del mundo (y cuánto pagaron por él)

>Por qué es importante proteger a su carro de las inundaciones