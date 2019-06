Expociencias 2019 invita a los jóvenes a involucrarse en la ciencia

Proyecto titulado "Brick Print" es una impresora diseñada para personas no videntes. (Foto Prensa Libre: Vivian Nij)

En la actualidad, la tecnología y la ciencia son indispensables para las personas. La rapidez de los avances en estos ámbitos nos obliga a innovar, aprender y ejecutar nuevas ideas que faciliten las actividades cotidianas. Es por ello que impulsar a los niños y jóvenes es importante para que esto sea posible.

LE PODRÍA INTERESAR: 8 apps para aprender idiomas de forma gratuita Fátima Herrera 5 de junio de 2019 a las 02:36h

Según Roberto Hidalgo, presidente mundial del Movimiento Internacional para la Ciencia y Tecnología (MILSET), el principal objetivo de los eventos de Expociencias es ofrecer una oportunidad para que los menores puedan hacer un proyecto de investigación, de innovación o divulgación en cualquier área del conocimiento.

“Hemos notado que a partir de la educación media hay una falta de interés por las ramas científicas, por lo que es importante que desde temprana edad se despierte el interés de los niños para que en el futuro deseen ser profesionales en estos ámbitos”, agregó.

También lea: Skype habilita nueva función para versión móvil

Cómo motivar a los estudiantes en la ciencia

MILSET maneja dos tipos de motivaciones. La primera es generar espacios propicios para que los jóvenes interesados en las ramas científicas puedan desarrollar sus habilidades. La segunda consiste en ofrecer la oportunidad de conocer otros países y explorar lugares del mundo, ya que la organización realiza las Expociencias en 114 países de todo el mundo.

En 2019, la Expociencia Mundial se llevará a cabo en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, en el mes de septiembre. Los ganadores de la competencia que se llevará a cabo en Guatemala el 7, 8 y 9 de junio, tendrán la oportunidad de ser los primeros representantes del país en este evento internacional.

Cualquier institución pública y privada puede participar en Expociencia, el único requisito es que los proyectos presentados sean realizados por estudiantes -de preprimaria hasta universitarios- y asesorados por un profesor.

Las categorías en las que se dividen las competencias de Expociencias son las siguientes:

Tecnología

Ingeniería

Artes

Matemáticas

La importancia de la ciencia

Fernando Santos, docente y coordinador de Expociencia Guatemala 2019, aseguró que por el mal uso de la tecnología los menores pierden el deseo de involucrarse en actividades científicas que sean sanas y productivas. Agregó que por ello es necesario desarrollar las habilidades de los jóvenes y así despertar su interés por la ciencia.

“Esto le abre horizontes a los niños. Lastimosamente, nuestro sistema educativo no le da la importancia que merece a estos temas. Los países que no investigan están destinados a ser economías dependientes y es el momento de que Guatemala utilice su talento para ya no ser solo consumidores, sino también productores”, comentó.

El docente también indicó que no generar interés por las ramas científicas en las generaciones hará que este sistema continúe, por lo que recomienda que los padres y profesores motiven a los menores a despertar la curiosidad por su alrededor y utilizar todos los recursos que tienen a la mano.

¿Qué temas les interesan a los menores?

Durante la Expociencia Guatemala 2019, estudiantes entre 12 y 18 años realizaron diferentes proyectos relacionados con la ciencia y tecnología. Desde un sistema de riego de plantas innovador hasta una impresora para personas no videntes, los menores ejecutaron sus trabajos con relación sus intereses. Entre ellos los siguientes:

Tecnología y Programación: estos fueron los principales temas que se presentaron. Idearon desde un sonido que se produce al detectar movimiento, hasta un ventilador que funciona cuando la temperatura ambiente es muy caliente, un sistema que detecta la carga de las baterías y un perro robot llamado “Puppy” que se comporta como uno real.

Mecánica: realizaron un prototipo de unas pinzas y una palanca, ambos para agarrar objetos y eran manejados desde un dispositivo móvil.

realizaron un prototipo de unas pinzas y una palanca, ambos para agarrar objetos y eran manejados desde un dispositivo móvil. Calentamiento global, protección del medio ambiente y animales: la preocupación por estos temas motivó proyectos de hornos solares y biofertilizantes para ayudar a las plantas y los animales.

la preocupación por estos temas motivó proyectos de hornos solares y biofertilizantes para ayudar a las plantas y los animales. Ayudar a personas con discapacidad: un equipo que se interesó por las personas no videntes, realizó un prototipo de una impresora codificada con el alfabeto braille que escribe al presionar un botón.

un equipo que se interesó por las personas no videntes, realizó un prototipo de una impresora codificada con el alfabeto braille que escribe al presionar un botón. Reciclaje: varios de los proyectos fueron realizados con material reciclable.

Seguridad de las personas al evitar accidentes por desastres naturales: una estudiante mostró interés por este tema al presentar un sistema que se encargara de facilitar rutas de evacuación en caso de sismos.

Contenido relacionado:

> También lea: Así es el nuevo modo oscuro de Android Q

> Conozca qué sucedió en Volcano Innovation Summit 2019

> 6 tecnologías inspiradas en la naturaleza