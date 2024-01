Starlink lanza los primeros satélites para ofrecer internet móvil y este es el video del cohete despegando

La ambiciosa visión de SpaceX es expandir este servicio a todos los países donde tiene presencia, lo que podría incluir a Guatemala, en donde comenzó a funcionar oficialmente en julio de 2023.

Para lograrlo, la compañía ha anunciado acuerdos estratégicos por ahora con empresas de renombre, como Rogers Communications en Canadá, Optus en Australia, KDDI en Japón, Salt Mobile en Suiza y Entel en Chile.

Cómo ocurrió el lanzamiento de los satélites

En noviembre de 2023, la compañía liderada por Elon Musk presentó una solicitud a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) para obtener la autorización necesaria y dar inicio a las pruebas de su propuesta de conectividad móvil.

Aunque el plan estaba inicialmente programado para el 10 de diciembre, la obtención de los permisos por parte de la FCC se extendió hasta mediados del diciembre pasado, retrasando el lanzamiento del primer lote de satélites.

Finalmente, en las primeras horas de este miércoles 3 de enero de 2024, los satélites, conocidos como V2 Mini, fueron lanzados al espacio a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX.

En respuesta, la empresa aeroespacial celebró la hazaña en las redes sociales, destacando que estos satélites con capacidad Direct to Cell impulsarán la conectividad global y contribuirán a eliminar las áreas sin cobertura.

En un par de videos que compartió, SpaceX ofrece una vista del lanzamiento del cohete que transportó sus “torres de telefonía celular” y cómo se encuentran ya orbitando en el espacio.

Falcon 9 launches 21 @Starlink satellites to orbit from California, including six with Direct to Cell capabilities → https://t.co/FgiJ7LOYdK pic.twitter.com/IKBkTSB63C — SpaceX (@SpaceX) January 3, 2024

View of last night’s @Starlink satellite deployment, including the first six with Direct to Cell capabilities pic.twitter.com/tjrWMJfqH4 — SpaceX (@SpaceX) January 3, 2024

¿Cómo funcionará el internet móvil de Starlink?

En cuanto a la tecnología móvil de Starlink, los V2 Mini representan la segunda generación de antenas espaciales diseñadas por la empresa, prometiendo cuadruplicar la capacidad y potencia de los satélites lanzados anteriormente.

“Tienen una anchura máxima de 30 metros y están equipados con dos paneles solares de 52.5 metros cuadrados. En una etapa inicial, garantizarán una velocidad de transferencia de datos de entre 2 y 4 megabytes (MB) por segundo”, describe la revista especializada Wired.

La clave de su funcionamiento reside en la tecnología Direct to Cell y un módem eNodeB incorporados.

Ambas permiten que los satélites actúen como torres de telefonía móvil desde el espacio, haciendo posible que cualquier teléfono inteligente compatible con conexiones satelitales y acceso a redes LTE pueda utilizar el internet móvil que ofrece Starlink.

The six @Starlink satellites on this mission with Direct to Cell capability will further global connectivity and help to eliminate dead zones → https://t.co/FgiJ7LOYdK pic.twitter.com/zFy7SrpsYs — SpaceX (@SpaceX) January 3, 2024

Elon Musk, CEO de la compañía, señaló que esta tecnología permitirá la conectividad de teléfonos móviles en cualquier lugar de la Tierra.

Sin embargo, advirtió que, la tecnología Direct to Cell “solo admite alrededor de 7MB por emisión de datos, por lo que si bien es una excelente solución para ubicaciones sin conectividad celular, no es significativamente competitiva con las redes celulares terrestres existentes”.

Se espera que Starlink Direct to Cell comience operaciones formales este 2024, cubriendo inicialmente las necesidades de envío de texto.

Luego, a partir de 2025, la compañía tiene previsto expandir las capacidades del servicio para incluir otro tipo de servicios como llamadas, navegación con datos móviles y conectividad para más dispositivos wearables, como relojes, auriculares, gafas, u otros.