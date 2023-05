Tuk Tuk Solar: Otros proyectos sostenibles en Guatemala que han ganado premios internacionales por su innovación

Durante la Covid-19, un grupo de más de 50 personas hizo frente al proyecto que tiene la estrategia de mitigación al cambio climático para municipios especialmente vulnerables en el país; y el cual se estrenó el 14 de septiembre de 2021. Además, forma parte de una de las soluciones de base que identifica la oficina de Mapeo de soluciones de laboratorios de PNUD.

Así como el Tuk Tuk Solar, existen otros proyectos guatemaltecos sostenibles que han sido reconocidos a nivel internacional por su innovación y resguardo al bienestar de la Madre Tierra. Estos son algunos de ellos.

Emprendimiento Ekuom

Ekuom es un emprendimiento que se dedica a elaborar ropa con materiales reciclables como botellas de plástico, calzado con algodón y tintes naturales. En el 2022 ganó el segundo lugar del concurso Experiencia FedEx Tank, en alianza con Shark Tank México, para Guatemala y Sony Channel.

Uno de los motivos por lo que la empresa guatemalteca ganó el concurso fue por su propuesta de negocio que ofrece maquilar productos ecológicos. El premio consistió en US$10 mil, los cuales usarían para expandir y renovar su modelo de negocio.

Bibi la Luz González, fundadora de la organización Come Mejor Wa’ik,

“Come mejor Wa’ik” es una organización sin fines de lucro que tiene variedad de formas para reducir la malnutrición con servicios, productos y conferencias a nivel multi-sectorial presencial y digital.

Cuando inició se enfocó en familias de medianos a bajos recursos en áreas urbanas, luego, en el 2020 durante la pandemia de Covid-19 creó las “Canastas Mejoradas Wa’ik” que incluían el 65% de frutas y verduras, 20% granos, y 15% alimentos complementarios. Esto con el fin de que se dieran alimentos que ayudaran a la salud de la población.

En el 2021, la iniciativa The World’s 50 Best Restaurants lanzó un listado llamado “50 Next” en el que dio a conocer a jóvenes menores de 35 años que a través de sus iniciativas estuvieran generando cambios. En este listado fue incluida Bibi la Luz González, fundadora de Come mejor Wa’ik.

Emprendimiento Etnica

Étnica es una empresa social que promueve turismo responsable a través de comercio justo e interacción comunitaria y local, para quienes buscan experiencias de viaje basadas en la comunidad y valorar el patrimonio cultural y natural que Guatemala tiene para ofrecer. Por lo que, en el 2021, el emprendimiento fue premiado por la Organización Mundial del Turismo (OMT) por su innovación y proyección social.

La competencia reconocía la capacidad de los proyectos para contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como la capacidad para aplicar su propuesta a mayor escala. El premio consistió en el apoyo de especialistas y el respaldo para programas de mentorías asesoradas.

Proyecto Suelo Vivo de Pantaleón

En el 2020, los Premios Bonsucro Inspire se centraron en proyectos que estuvieran ayudando a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo que el programa Suelo Vivo ganó en la categoría de Planeta.

De acuerdo con la página de los galardones, Suelo vivo “promueve prácticas agrícolas sostenibles en la caña de azúcar mediante la identificación, el aislamiento, la reproducción y la aplicación de microorganismos nativos inocuos, al tiempo que implementa prácticas agrícolas sólidas”.

Hasta el 2020, la iniciativa de Pantaleón había ayudado a la reducción del 40 por ciento del daño por enfermedades con el uso de microorganismos positivos y sin el uso de fungicidas. Además, había reducido el 60 por ciento la presencia de plagas en el suelo, eliminando el uso de insecticidas.

El Colegio Impacto, en Sololá, ganó el Zayed Sustanability Prize 2019

MAIA es una asociación liderada por mujeres indígenas para jóvenes indígenas, que empodera a través de educación holística, la cual integra y manifiesta sus talentos en el entorno académico, familiar y comunitario.

El Colegio Impacto forma parte de esta asociación, y ha tratado de redefinir la palabra “escuela” en zonas rurales por medio de un enfoque igualitario en lo académico, la cultura y la identidad, la inteligencia socioemocional y el desarrollo personal.

Este proyecto participó en la categoría “Escuelas Secundarias Globales 2019” de los Zayed Sustanability Prize. Su propuesta fue una de las ganadoras, ya que ha aumentado el acceso a la educación secundaria para las niñas indígenas y ha fomentado las prácticas agrícolas sostenibles y opciones de alimentos saludables.