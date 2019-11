Twitter crea función para denunciar el uso abusivo de las listas

La red de microblogging renovó sus políticas y agregó una opción que permitirá denunciar el mal uso de las litas, una de las funciones más antiguas de Twitter.

Las listas de Twitter son como un directorio al que se agrupan los contactos para visualizar un timeline (línea de tiempo) específico. Su finalidad es poder agrupar a contactos con un interés en común, para luego poder compartir tuits de temas afines.

Twitter continúa con el desarrollo de funciones con la finalidad de ayudar al usuario y en el caso de las listas, habilitó recientemente una alternativa que permitirá denunciar su uso abusivo cuya finalidad es abordar lado oscuro de la red: el acoso.

“Hemos actualizado nuestras políticas con respecto a las listas, incluido cómo informarlas”, compartió la red social. Además, en su blog oficial citó más detalles. “Twitter se esfuerza por ofrecer un entorno donde las personas puedan expresarse libremente. Ante la presencia de comportamientos abusivos, queremos que los usuarios tengan la posibilidad de denunciarlos fácilmente. Se pueden incluir varios tuits o listas en una misma denuncia para que podamos disponer de más contexto durante la investigación del problema y acelerar, así, su resolución”, se indicó en el comunicado.

We’ve updated our policies regarding Lists, including how to report them. The change is coming to iOS today with Android and Web support coming soon.

Learn more: https://t.co/0wnp69C0zB

— Twitter Safety (@TwitterSafety) November 18, 2019