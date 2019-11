Estas son las 5 novedades que Twitter presentará en 2020

Al igual que otros servicios, Twitter se renueva constantemente y con el objetivo de facilitar la interacción de sus usuarios, representantes de esa red social presentaron recientemente algunas novedades que se activarán en 2020.

El lunes 4 de noviembre Dantley Davis, vicepresidente de diseño de Twitter compartió una lista de 5 funciones en los que trabaja la plataforma, las cuales, de acuerdo con la opinión de sitios especializados, se habilitarán durante los próximos seis meses.

Features that I’m looking forward to in 2020.

– Remove me from this conversation

– Don’t allow RT of this tweet

– Don’t allow people to @mention me without my permission

– Remove this @mention from this conversation

– Tweet this only to: hashtag, interest, or these friends

— Dantley (@dantley) November 5, 2019