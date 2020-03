Ultiman a Luis Alfonso Mendoza, actor de doblaje de “Bugs Bunny”, “Dragon Ball Z, “Friends” y “The Big Bang Theory”

El artista es recordado por haber dado voz a Sheldon Cooper, de la serie The Big Bang Theory; Gohan, de Dragon Ball Z; Daniel Larusso, de Karate Kid; Joey, de Friends y Bugs Bunny, entre muchos otros.

A través de la comunidad Yo También Apoyo el Doblaje Mexicano, el gremio de actores comenzó a difundir la noticia de su muerte.

Hasta el momento no se han esclarecido en su totalidad las circunstancias bajo las cuales murió el actor de doblaje, pero diarios locales confirmaron la noticia, en donde las primeras versiones mencionan una balacera en donde habría fallecido junto con su esposa Lourdes Adame y su cuñado, cuyo nombre no se ha dado a conocer.

Medios de comunicación citan una tarjeta informativa emitida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de México en la que se detalla que tres personas fueron ultimadas a tiros y una cuarta, quien podría ser el victimario, fue trasladado a un centro asistencial porque tenía una herida en la cabeza, ya que habría intentado quitarse la vida luego de haber cometido el ataque.

Según trascendió, los hechos habrían ocurrido en la colonia Portales, en Ciudad de México.

“Tres personas perdieron la vida y una más resultó herida en la cabeza, al parecer al atentar contra su vida una vez que causó disparos contra dos hombres y una mujer, en la calle Balboa, Colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez”, se lee en el reporte.

El informe también detalla que las primeras versiones de vecinos señalan que se suscitó una disputa por el litigio de un inmueble, lo que ocasionó que el hombre disparara contra una mujer que subía a un vehículo color guinda, mientras que también impactó a dos hombres que quedaron entre el automotor y la entrada de la vivienda.

El hecho conmocionó a la comunidad de artistas de doblaje, quienes empelaron las redes sociales para manifestar su tristeza por la muerte del actor de doblaje y locutor de 55 años.

Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso… Que alguien me lo explique…! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años… Ayer fue un día triste…

— Mario C Castañeda P. (@ccp_mario) March 1, 2020