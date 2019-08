Vecinos de seis sectores sufren por falta de agua entubada desde hace 20 días 

Élder Osorio, coordinador de la Oficina de agua y alcantarillado de Chiquimula señala un pozo con el cual esperan solucionar, en parte, el problema de escasez de agua el casco urbano. (Foto Prensa Libre: Mario Morales)

Residentes de seis sectores de la cabecera de Chiquimula aseguran que desde hace más de 20 días no cuentan con servicio de agua entubada, por lo que deben comprar el vital líquido en camiones cisterna, lo que los obliga a invertir entre Q50 y Q60 por viaje.

Los sectores afectados son algunas partes del barrio El Molino, La Democracia, 16ª.

avenida final, Residenciales Chiquimula, colonia Lone y barrio San Isidro, donde los afectados exigen apoyo a las autoridades ediles para solventar la necesidad.

También lea: Familiares y amigos le dan el último adiós a Juan de León, el niño migrante que falleció en EE. UU.

“En la 5ª. calle del barrio El Molino no tenemos agua desde hace más de 20 días, por lo que solicitamos a las autoridades -ediles- que nos den agua porque es vital para las necesidades del hogar”, comentó María Guerra Villela, vecina afectada.

“La poca agua que me llega la cuido y cuando llueve aprovecho para guardar un poco. Las autoridades deberían de sentarse y analizar una reforestación en las áreas donde están las fuentes hídricas y multar a quien desperdicie agua”, opinó Jefferson Mayorga Duarte, otro poblador afectado.

¿Qué es lo que ocurre?

Élder Osorio, coordinador de la Oficina de Agua y alcantarillado de Chiquimula, manifestó: “Somos conscientes de la situación del agua, pero recordemos que las fuentes hídricas han bajado considerablemente hasta el 70 por ciento y ha llovido poco. Tenemos miedo de que el próximo año la situación sea peor”.

También lea: Suman 18 municipios donde se prohíbe el uso de plásticos desechables; Esquipulas se une a esa iniciativa

Osorio añadió: “Chiquimula se abastece de tres fuentes hídricas: el río Tacó, los pozos San José 1 y 2 y la quebrada El Abundante, pero han bajado el nivel de agua, porque se han reducido las zonas boscosas. A los sectores que no les llega agua pedimos que nos tengan paciencia, porque a veces se tienen que hacer reparaciones en las tuberías y esperamos terminar este miércoles 21”.

Osorio detalló que el servicio del agua entubada llega cada cuatro días a la mayoría de las viviendas durante dos horas, tiempo que la comuna maneja debido a la escases de agua en la región.

“La poca agua que llegue a sus hogares por favor cuidarla y utilizar a de forma moderada para no desperdiciar, porque es un vital líquido que todos necesitamos en nuestro hogar”, finalizó Osorio.

Exhorta a reforestar

Denys Roldán, ecologista, exhortó a la población a reforestar para aprovechar los últimos meses que quedan de la época de lluvia.

También lea: Trabajadores se intoxican cuando efectuaban fumigación en finca

“Si no hay bosques no hay fuentes hídricas en Chiquimula, como ciudadanos seamos conscientes de reforestar para dejarles un mundo verde a las futuras generaciones. Nosotros con el grupo Reforestar para no deforestar hemos sembrado árboles en varios sectores del caso urbano, sigamos el ejemplo”, dijo Roldán.

“Es lamentable que las mismas autoridades que piden que les tengamos paciencia son las que no hacen nada por mejorar los bosques. Necesitamos autoridades capaces con consciencia medioambiental y no solo que anden construyendo tortas de cemento por todos lados”, dijo Gabriela Pascual, maestra.

Contenido relacionado

> Menor que falleció en EE. UU. migró de una empobrecida aldea de Camotán

> Anciano es capturado cuando fumigaba plantación de marihuana en Camotán

> Llegó a una iglesia de El Pinalito, Camotán, a poner velas y lo matan