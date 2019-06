Es falso de que voluntaria del TSE marcara papeletas a favor de partido político

Cuenta de Twitter @politics_porn que replicó el video. (Foto Prensa Libre: Tomada de publicación de Confirmado).

El miércoles 19 de junio, el medio digital El Siglo publicó una nota en la que asegura que una voluntaria del TSE marcó boletas el día de las elecciones generales a favor del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); sin embargo, esta información es falsa.

La publicación Confirmado decidió analizar la veracidad del video por su viralidad, el cual hasta el mediodía de este viernes 21 de junio había sido reproducido más de 115 mil veces.

El video, en el que se observa a una mujer que ordena papeletas electorales, fue publicado inicialmente por la página de Facebook “Yo Amo Chisec Alta Verapaz” a las 15.11 horas del lunes 17 de junio. Fue reproducido más de 110 mil veces, según verificación de Confirmado.

La publicación está acompañada del siguiente texto: “Por eso ganó Sandrita Torres. Saquen sus conclusiones”.

Algunos comentarios de la publicación explicaban que la voluntaria no se encontraba marcando las papeletas, sino firmándolas.

Posteriormente, a las 14.55 horas del 18 del martes junio, la cuenta de Twitter @politics_porn replicó el video. La publicación estaba acompañada del siguiente texto: “Qué paso @TSEGuatemala??? Pero no hubo fraude?? Y el @MPguatemala de adorno?? En nuestras narices, anunciado desde x lo menos hace un año y no hacemos nada”.

La publicación de Confirmado añade que la publicación no explicó el centro de votación en donde ocurrió la supuesta anomalía. El video fue reproducido más de 5 mil veces.

Confirmado verifica

El presidente del ente electoral, Julio Solórzano, fue consultado sobre el tema y explicó que la voluntaria no estaba marcando boletas a favor de algún partido, sino que se encontraba firmándolas para que tuvieran validez. El magistrado aclaró que en el video se puede observar a la voluntaria rubricando en la parte de atrás de las papeletas y no en la de adelante. “Firmaba las papeletas y no las estaba marcando”, explicó Solorzano.

