Si no conoce los barrios del Centro Histórico de Guatemala esta es su oportunidad de visitarlos a pie

Vista aérea del Cerrito del Carmen y sus alrededores, en las zonas 1 y 2 de la Ciudad de Guatemala. (Foto Hemeroteca PL)

Desde hace ocho años, el Colectivo Cultural Pie de Lana promueve el acercamiento de los vecinos a los barrios más emblemáticos de la ciudad, con el objetivo de que se sientan orgullosos de Guatemala, de su cultura y de su arte.

De esa cuenta que para el domingo 7 de julio del 2019 se tiene previsto al paseo a pie por los barrios antiguos del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, un evento dirigido a grupos familiares y de amigos que se interesen por conocer los secretos que se ocultan en eso “enigmáticos” lugares.

Luis de León, presidente del Colectivo Cultural Pie de Lana, comentó que el evento será de 10 a 12 horas y que se visitarán los barrios del Cerrito del Carmen, La Merced, San Sebastián y Moderno, donde los participantes conocerán detalles de las construcciones e historias que se han originado en esos lugares.

De León agregó que durante los recorridos se dan explicaciones sobre la arquitectura, centros culturales y personajes destacados; además, comentó que con ese tipo de actividades se contribuye con la recuperación de espacios públicos que, con el paso del tiempo han perdido sus atractivos.

Un comunicado de esa organización dice: “los barrios son una forma de división territorial de la ciudad. Es un concepto traído de Europa, consistente en un grupo de casas construidas por lo regular alrededor de un templo. Son centros de cohesión entre familias y una de sus características eran los oficios de sus habitantes, de tal forma que en el Barrio San José vivían los carpinteros, en la Recolección los músicos, en el Sagrario los plateros, en San Sebastián los sastres. Muchos de sus edificios públicos, templos y casas particulares han sufrido la magnitud de los constantes terremotos que ha habido”.

Detalles

Para participar en el evento, los adultos pagan Q20 y los niños Q10

Para inscribirse se debe enviar un correo electrónico a ccpiedelana@gmail.com

También se puede llamar a los teléfonos 4817-0654 o 5301-0052

Se recomienda llevar ropa cómoda e hidratación

De León agregó que el colectivo agrupa a 19 jóvenes, quienes viven en los barrios del Centro Histórico, por lo que desde hace varios años se preocupan por darlo a conocer.

“Lo que queremos es que quienes no conocen el Centro Histórico lo visiten y vean que todo lo negativo que se dice de él no es cierto”, dijo de León, quien agregó que por ser una organización no lucrativa se hacen recaudaciones, y los fondos los invierten en actividades culturales que desarrollan en varios sectores de la ciudad.

