Candidato a alcalde de UCN estuvo detenido cuatro horas por supuestamente hacer disparos al aire

Mario Castillo (de lentes) en conferencia de prensa tras haber llegado a un juzgado. (Foto Prensa Libre: Mike Castillo)

Según Pablo Castillo, vocero de la PNC, el reporte da cuenta que el aspirante a la alcaldía de Huehuetenango habría sido capturado junto a Edma García Rivas y Efraín Castañeda. Agregó que el político fue aprehendido por haber disparado al aire mitras estaba en estado de ebriedad, mientras que sus acompañantes por haber puesto resistencia que condujeran al candidato.

El informe detalla que la detención ocurrió a las 22 horas del domingo 2 de junio por orden del jefe de la Comisaría 43. Agrega que recibieron una llamada telefónica que alertaba sobre disparos que efectuaban tripulantes de una camioneta agrícola en el sector del cementerio en la zona 12 de la cabecera.

El candidato de UCN fue remitido a una sede policial y luego llevado ante el juez segundo de Paz, donde luego de cuatro horas recuperó su libertad por falta de mérito.

Se defiende

En conferencia de prensa Castillo dijo que todo se trató de una confusión generada como parte de una “campaña negra” en su contra, a cuyos responsables ya tienen identificados, aunque no precisó detalles.

Agregó que él no ingiere bebidas alcohólicas y que se dirigía a dejar a unos compañeros a su vivienda, ubicada en el sector cuando los policías le marcaron el alto, tras identificarse y por razón que desconoce lo responsabilizaron de disparar; sin embargo, él no accionó su arma de la que tiene la licencia respectiva desde hace 15 años.

Agregó que nunca estuvo detenido y que de forma voluntaria fue ante el juez para aclarar los hechos. “Estamos analizando interponer una demanda en contra de los policías, porque no cometimos ningún delito, por el contrario, todo se trata de una campaña de desprestigio en mi contra”, dijo.

Agregó que desde hace semanas personas extrañas se mezclan entre sus seguidores en sus reuniones y mítines. “Yo he visto gente sospechosa que me sigue en mis reuniones, llegan a grabar e incluso cuando voy en mi carro vehículos sospechosos me siguen”, indicó.

Afirmó que ha sido víctima de amenazas, las cuales atribuye a revanchismo político.

El asesor jurídico de Castillo, Daniel Ríos, dijo que se logró su liberación no por ser un candidato sino porque no estaba en estado de ebriedad como lo afirmó la PNC en su informe, el cual consideran contiene falsa información.

Mal ejemplo

Jorge Morales, coordinador del Frente Huehueteco contra la Corrupción, asegura que los candidatos son figuras públicas que deben cuidar su imagen, porque el ser señalado por la Policía y llegar ante un juez les hace perder la idoneidad de aspirantes a la alcaldía.

Agregó que en varias ocasiones Castillo ha sido candidato y no se sabe quién financia sus campañas que no dejan de costar Q100 mil. “Los candidatos deben tomar en cuenta que no son personas comunes por lo mismo deben resguardarse de las conductas negativas”, dijo.

Agregó que es reprochable la actitud del candidato, quien pierde credibilidad y lo deja en una posición incómoda. “Lo que llama la atención es la forma tan rápida en la que se resolvió el problema en los tribunales, cuando los comunes terminan en la cárcel con el pago de talacha”, lamentó.

