Cardenal critica forma de elección de magistrados y propone participación ciudadana

El cardenal Álvarao Ramazzini pide valorar los valores éticos y morales de los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia antes que sus méritos académicos. (Foto Prensa Libre: Mike Castillo)

Luego de conocerse el caso en el que se involucra al exsecretario de la Presidencia durante el gobierno de la UNE, Gustavo Alejos, con relación a su injerencia en la elección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el cardenal Álvaro Ramazzini afirma que el proceso facilita que personas que no reúnen las condiciones morales y éticas sean incluidas en la lista que será entregada al Congreso.

“Yo sí creo que tal y como ahora está puede haber situaciones en las que fácilmente personas que no son idóneas porque no son rectas, honradas, probas, no son justas y no tienen un sentido de equidad se pueden colar entre los candidatos que serán elegidos”, dijo el religioso desde Huehuetenango.

Añadió que este proceso deja mucho que desear y que de confirmarse lo expuesto por el Ministerio Público (MP) con respecto a Gustavo Alejos, queda abierta la posibilidad de que haya prácticas corruptas y compadrazgos.

“Si esa acusación que hacen contra el señor Alejos es cierta, lo único que evidencia es lo que los obispos hemos dicho, que realmente la corrupción es una peste, es una lacra que está minando el sistema democrático en el país”, comentó Ramazzini.

Añadió que de confirmarse los planteamientos del MP, se resta credibilidad al proceso de elección de aspirantes. “Si estos son rumores verdaderos que podemos esperar de quienes estén involucrados, el proceso debe ser muy abierto y claro, no dejarlo en manos nada más de las comisiones de Postulación, sino que habría que pensar en otro procedimiento, donde ciudadanos que no tienen nada que ver podamos dar nuestro punto de vista” subrayó.

Según el cardenal: “desgraciadamente el proceso está viciado. Desde el inicio el obispo Víctor Hugo Palma y yo publicamos un comunicado donde insistimos que se les dé mejor calificación a los valores y verificar en la hoja de vida, en su vida social cómo son los aspirantes”.

Ramazzini describe que nunca se ha preguntado qué piensan los vecinos de los candidatos, como han cumplido un trabajo desde el punto de vista moral y no por su capacidad, pues el tema no es solo conocer leyes, sino aplicarlas con justicia y probidad, lo que requiere valores éticos en la vida de una persona.

El representante de la Iglesia Católica afirma que se puede esperar poco de quienes resulten electos como magistrados. “Cambios positivos ninguno, al contrario, esto hace que el país siga, siga y siga hasta tocar fondo, lo grave es que se pone en duda el valor de una verdadera democracia” comentó.

El cardenal considera que es necesario cambiar la ponderación y dar mayor calificación a lo ético y moral que a lo técnico y capacidad académica, pues eso se puede aprender; sin embargo, los valores se deben practicar cada día.

“Necesitamos personas honestas, con criterios morales, no solamente que crean en valores éticos, sino que los vivan, que realmente estén rodeados de buena fama de ser personas proas con espíritu del país y no por razones económicas” dijo Ramazzini.