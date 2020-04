Quién gestionará las obras del Codede, preguntan los alcaldes de Huehuetenango al enterarse que despidieron al personal administrativo

La construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, escuelas y centros de Salud, están en riesgo de concluirse debido al coronavirus. (Foto Prensa Libre: Mike Castillo)

Mientras los alcaldes tienen a su cargo que la población en su municipio cumpla con las medidas sanitarias y el distanciamiento social por la pandemia, ahora se suma la preocupación de qué sucederá con las obras del ejercicio fiscal 2020 y las de arrastre de 2019, debido a que el Cocode se quedó sin personal administrativo.

El 31 de marzo, fue el último día laboral del personal administrativo; hace una semana, Carolina López, directora ejecutiva, fue sustituida en el cargo por el nuevo director, José Herrera.

En 2019, el Codede no ejecutó Q78 millones, la deuda de arrastre deberá ser cubierta con el presupuesto de este año 2020; sin embargo, sin supervisores, secretarias, técnicos y asesores, la brecha puede aumentar

Ramiro Barrillas, gobernador departamental, informó que los codedes se quedaron sin personal para gestionar y supervisar las obras, esperarán instrucciones de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP).

Añade que la prioridad es contener cualquier brote de covid-19; sin embargo, a pesar la emergencia, el departamento presentó la propuesta de los 33 municipios. Para Barrillas, que los contratos no se renueven, complica los procesos.

“Tenemos una experiencia en años comunes, y este año es una situación totalmente atípica, el riesgo en la poca o falta ejecución, hemos hecho el llamado a las municipalidades para hacer inversiones que son urgentes atenderlas”, dijo.

Según el funcionario lo importante ahora es ayudar a la población para evitar la propagación del coronavirus. “La obra gris debe esperar a que pase el estado de Calamidad decretado por el presidente Alejandro Giammattei”, expresó el funcionario.

La exdirectora ejecutiva del Codede indicó que trabajaba en la propuesta 2021 que tenía como fecha límite para entregarse el miércoles 15 de este mes.

El próximo jueves 30 vence el plazo para que la reprogramación de obras, y las ocho municipalidades que tenían pendiente de efectuar el cambio lo efectuaran a tiempo, se informó.

La próxima semana se cumple un mes que el Codede suspendió labores y la exdirectora prevé que el arrastre de obras para este año será alto. “El año pasado en estas fechas había varios convenios firmados, este año la comuna de San Gaspar Ixchil firmó contrato y logró un desembolso del Ministerio de Finanzas”.

CONTENIDO RELACIONADO Huehuetecos desobedecen cuarentena para prevenir contagios de covid-19 Mike Castillo 2 de abril de 2020 a las 05:28h

Efraín López, alcalde de Santa Bárbara, teme perder los fondos de una escuela y el centro de atención permanente. Las obras se esperan en su municipio; sin embargo, por la emergencia no hay forma de avanzar.

Agrega que no tienen información sobre qué sucederá con los proyectos del Codede, lo cual esperan que no cause atraso.

“Hay comunidades donde se necesitan las obras”, concluyó.