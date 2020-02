Cómo resultarían involucrados en una estructura internacional de tráfico de personas

El juicio se realiza en el Tribunal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, en los próximos días se tienen programadas más audiencias. (Foto Prensa Libre: María Longo)

En el Tribunal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango se lleva a cabo el juicio en contra de 21 sindicados de pertenecer a una estructura criminal dedicada al tráfico ilegal de personas desde Asia y África hacia Estados Unidos.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público (MP) la estructura criminal tendría como líder a Luis Leonardo Mejía Pasapera, de origen ecuatoriano.

La fiscalía señala que los implicados cobrarían USD25 mil por cada persona que trasladaban desde su país de origen hasta Estados Unidos.

Las víctimas serían ingresadas al continente americano por América del Sur y posteriormente trasladadas a Guatemala, los ingresos para este país se darían por Jutiapa y Esquipulas, Chiquimula, la investigación señala que posteriormente los llevarían a Guatemala, donde se hospedarían en un hotel y luego a Ayutla, San Marcos.

Se presume que la estructura los trasladaría hasta México para entregarlos a otra banda criminal que tendría la misión de ingresarlos a Estados Unidos.

La fiscalía identificó a víctimas de Irak, Bangladesh y Nepal, así como de otros países, los hechos ocurrieron en el 2015, según la acusación.

Las capturas se dieron en el 2016 y 2017, mas de dos años después inició el debate en contra de los sindicados.

El presunto líder, es señalado de lavar Q2.3 millones.

Algunos de los sindicados, señalados de lavado de dinero, optaron por declarar ante el tribunal y aseguraron que fueron engañados para entregar sus documentos.

Marco Antonio Escobar, indicó que sospecha de su yerno a quien le entregó sus documentos, porque según relató, nunca abrió una cuenta bancaria.

“Nunca he tenido dinero para una cuenta bancaria, el dinero que ganó de una vez se gasta”, afirmó Escobar, quien es albañil.

Dos mujeres más, Claudia Begonia Morales Carreto y Denis de León, contaron que “supuestamente” entregaron su papelería para el programa social, “Mi familia progresa”.

Ambas pidieron a la fiscalía investigar y realizar las pruebas necesarias para establecer que ellas no firmaron los documentos.

Morales Carreto, residía en el caserío Las Delicias, Ayutla San Marcos, y es hermana de Abigail Morales Carreto, otro de los implicados en la estructura.

“Yo solo conocí al señor Luis Leonardo Mejía Pasapera como señor Perú, hasta aquí me vine a enterar de su nombre, mi hermano trabajó con él, cuando empezó a trabajar con el tubo una motocicleta y cambio su forma de vestir. No puedo señalar a nadie pero también sospecho que mi hermano haya tomado mis documentos, no puedo asegurar que él fue pero yo no hice lo que dicen”, afirmó Morales Carreto.

De León explicó que junto a su hermano iniciaron una importadora de vehículos y por eso hacía transacciones a Estados Unidos, pero aseguró que entrego sus documentos para el programa “Mi Familia Progresa” y sospecha que por después los utilizaron para hacer transacciones de dinero a Panamá y Honduras.

En el debate el presunto líder de la banda y otros sindicados escuchan la audiencia por medio de una videoconferencia porque se encuentran recluidos en Pavoncito y en Centro Preventivo de la zona 18.

Los implicados

Luis Leonardo Mejía Pasapera, también conocido como Luis Leonardo Mejía López Elvis Emilser López Ramírez Kerwing Estuardo Matul Castillo Auner Iván Solís López Mario Ortega Peñate Ricardo Ortega Peñate Gerson Yosimar Franco Pacheco Miguel Ángel Nájera Polanco Lorenzo Iboy Roger Daniel Zepeda Enríquez Cristian Leonel Guevara Trujillo Abigail Morales Carreto María del Rosario Hidalgo Barrios Alida Maeda Ortega Claudia Begonia Morales Carreto Denis de León Alezano Marco Antonio Escobar Juárez Siria Idelma Ventura Pérez Julio César García Salazar Sandi García Salazar Benjamin Ortega Martínez

Mejía Pasapera es señalado por transito ilegal de personas, atentado en contra del patrimonio natural, estimulo a la drogadicción, uso público de nombre supuesto, falsedad ideológica y lavado de dinero.

