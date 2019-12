Conozca la historia que dio vida a la Maratón Juanito y sus Juguetes

Dany Juan López organiza junto a otras empresas y reinas de belleza la primera Maratón Juanito y sus Juguetes. (Foto Prensa Libre: María Longo)

Hace varios años, cuando el migrante quetzalteco Dany Juan López Juárez, era un niño, fue beneficiado por la buena acción de una mujer, ahora que es un adulto quiere replicarlo con varios menores de edad que anhelan un juguete para navidad.

LE PUEDE INTERESAR: Restauran obras del maestro Efraín Recinos María José Longo 5 de diciembre de 2019 a las 08:33h

En una ocasión, cuando Dany Juan tenía 8 años, acudió junto a su mamá a Coatepeque para vender verduras, recuerda que la venta no fue buena y carecían del dinero para el pasaje de regreso a Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango, su municipio natal.

“Apenas había comido”, recordó Juan, agregó que en esa ocasión observó a los pobladores hacer las compras de la época Navideña. “Andaba con sombrerito y mi pantalón roto”, recordó.

Dany Juan era observado por la joven que trabajaba en una farmacia y quien le regaló un venado de madera, el juguete y la acción de la mujer marcaron la vida del niño, quien migró a Estados Unidos y luego regresó a invertir a Guatemala, actualmente es empresario.

“Yo tenía la venta frente a la farmacia y mi mama del otro lado, ella jaló una silla y se subió para jalar un venadito de madera con cuatro ruedas, deje botada mi venta y ella se acercó, me dijo mijo yo lo veo todos los días, bueno casi todas las semanas que viene a vender verduras, entonces con esto Feliz Navidad y me lo regaló, nunca me habían regalado un juguete”, relató López.

Actualmente Dany Juan tiene dos sucursales de la empresa de pinturas Benjamin Moore, una en Guatemala y otra en Quetzaltenango, en Estados Unidos es traductor de Mam en las cortes de Arlington, Fairfax, Alexandria y Maryland.

Tres décadas después, Dany está listo para influir en la vida de otros niños, con la maratón pretende recaudar “muchos” juguetes y entregarlos a niños de escasos recursos que en la Navidad no pueden recibir un regalo.

Le puede interesar: El alcalde electo de Xela le pide a Giammattei que “condone” la deuda que la Municipalidad de Quetzaltenango tiene con el INDE

Hasta ahora, los organizadores de la maratón decidieron que los juguetes serán entregados a los niños que pican piedra en Quetzaltenango, de recaudarse más juguetes, serán donados a otros sectores y áreas donde la niñez es vulnerable.

Quienes deseen unirse al sueño de “Juanito”, pueden participar de la maratón el 14 de diciembre en las instalaciones ubicadas en la 3a. calle 0-15, zona 9, colonia La Floresta, donde se recibirán juguetes nuevos o “en buen estado”.

Este 2019 será la primera vez que se lleve a cabo la maratón, pero, para el 2020 el migrante espera que también se recauden juguetes en Estados Unidos y traerlos a Guatemala.

A la iniciativa se han unido varias empresas, una de estas es Master Film quien regalará fotografías a las personas que donen juguetes.

La entrega de los regalos en Quetzaltenango se hará el 16 de diciembre y los beneficiados serán los niños que pican piedra en Xela, quienes según Adelaida Hernández, voluntaria, se estima que son un aproximado de 180.

#XelaAyuda

Esta es la historia del migrante quetzalteco que dio origen al Maraton Juanito y Sus Juguetes, actualmente Dany Juan López Juárez es un empresario. pic.twitter.com/ArYo80dgjj — elQuetzalteco (@elQuetzalteco) December 7, 2019

“Los niños pican piedra a cualquier hora y muchas veces cuando las instituciones llegan, los niños se esconden, muchos van a estudiar y luego ayudan a sus familias para sobrevivir, los niños necesitan ayudar a sus padres a trabajar para sobrevivir y no pueden solo estudiar”, indicó Hernández.

La maratón también se efectuará en Guatemala, en la 20 Calle 25-96 Zona 10, el 12 de diciembre, los juguetes recaudados ese día serán entregados en orfanatos y hospitales.

Contenido relacionado

Dany López, el migrante quetzalteco regresó para invertir en Xela

Migrante quetzalteco inaugurará tienda de pinturas en Xela

Video: Joven migrante murió en una celda sin cuidados de la Patrulla Fronteriza