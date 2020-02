Giammattei ofrece que en 180 días habilitará la Unidad de Hemodiálisis en el hospital de Quetzaltenango

Alejandro Giammattei ha realizado varios ofrecimiento durante esta semana en Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: Raúl Juárez)

En su cuarto día de actividades del Gabinete Presidencial Puertas Abiertas en Quetzaltenango, el presidente Alejandro Giammattei visitó el Hospital Regional de Occidente donde inauguró una emergencia especializada para niños y presentó a más de 122 nuevos empleados de enfermería.

El mandatario en su discurso ofreció la construcción de una nueva unidad para realizar hemodiálisis a personas con problemas renales con el objetivo de ahorrarles el viaje y los costos a la ciudad de Guatemala, a donde son remitidos.

Giammattei explicó que en la supervisión que se hizo se encontró una bodega de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente –Sosep- , que tienen varias cosas antiguas y producto con fecha próxima a vencer, mismos que dio la orden para que se entregara a los pacientes del centro asistencial.

“Encontramos que había una bodega de la Sosep, le hemos dado plazo de una semana para que retire todo lo que tiene allí y que el producto que está por vencerse se pueda dar a las personas que están en el hospital para que ese lugar lo podamos utilizar”, explicó el presidente.

“En un plazo de 180 días tendríamos que estar habilitando toda la sección de hemodiálisis para los enfermos renales de nueve departamentos de esta región. Ellos ya no tendrían que ir a Guatemala para hacer su tratamiento sino tendrían más cerca venir a Quetzaltenango”, añadió Giammattei.

El mandatario aseguró que este proyecto beneficiaría a muchas personas que por cuestiones de costos no pueden viajar a la capital. Además explicó que no se tiene un monto de la inversión que se hará debido a que una empresa, que no dio referencia, donó 25 máquinas, de las cuales ocho serán instaladas en Quetzaltenango.

Con la integración de las ocho máquinas el Hospital Regional de Occidente podrá disponer de 18 máquinas especializadas para hemodiálisis en un lugar exclusivo para este tipo de tratamiento.

Por último Alejandro Giammattei indicó que otros de los proyectos que se quiere integrar es el Módulo Materno Infantil que se haría en cuatro fases, esto con la finalidad de hacer crecer este centro asistencial y darle una categoría de nacional.

“Vamos hacer que este hospital crezca y antes que finalice nuestro gobierno lo vamos a llevar a la categoría de nacional, porque debería tener el mismo nivel del San Juan de Dios y Roosevelt. Queremos convertir el tercer hospital nacional eso sería el paso más grande en la salud pública que no se ha dado a más de 75 años”, ofreció el presidente.

Este viernes 21 de febrero finalizará el Gabinete Presidencial en Quetzaltenango donde la mayoría de eventos será en la cabecera departamental.

