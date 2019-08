Juan Fernando López: La mayoría de alcaldes le han dado prioridad al centro y veamos cómo está ¡abandonado!

Juan Fernando López gobernará Quetzaltenango del 2020 al 2024. (Foto Prensa Libre: Mynor Toc)

JF confirmó que la trasmisión de mando municipal se llevará a cabo en 22 sesiones de trabajo que dirigirán él y Luis Grijalva alcalde de Xela.

LE PUEDE INTERESAR Droga decomisada en Petén está valorada en Q43.3 millones Edwin Pitán 18 de agosto de 2019 a las 05:13h

A la fecha sectores de la población señalan que JF, entre ellos excandidatos que perdieron las elecciones, tiene impedimento para ser alcalde porque a su criterio es contratista del Estado, el nuevo jefe edil mostró el acta de la Junta Electoral Departamental de Quetzaltenango donde certifica que ganó las elecciones de la ciudad altense.

En el 2015 JF ganó la diputación por la Unión del Cambio Nacional, pero no asumió, el Tribunal Supremo Electoral certificó que era contratista del Estado.

Con Líder buscó la alcaldía de Xela en el proceso electoral del 2011, ocupó el tercer lugar.

En proceso electoral 2019 JF se postuló nuevamente a la alcaldía, pero esta vez optó por un partido nuevo alejado de señalamientos de corrupción, lo hizo con el Partido Humanista de Guatemala (PHG).

¿Qué pasará con el pacto que firmó con Sandra Torres y la UNE a cambio del apoyo de votos en la segunda vuelta?

Soy el alcalde de Xela y debo trabajar por Quetzaltenango, hicimos una elección, no solo fui yo, consideramos que por tener una bancada mayoritaria –la UNE– en el Congreso es viable la condonación de la deuda –de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango con el Instituto Nacional de Electrificación–, nosotros solo brindamos un apoyo no nos casamos ni nos vendimos con nadie. Recordemos que Quetzaltenango siempre ha sido marginado nunca ha tenido inversión del Gobierno, ¿Qué podemos perder…?

¿Se reunirá con el presidente electo Alejandro Giammattei para conversar sobre los proyectos que necesita Quetzaltenango?

Es nuestro presidente y tenemos que gobernar juntos.

Giammattei habló que apoyará a la Municipalidad en el tema de las inundaciones independientemente que usted le haya dado su apoyo en la segunda vuelta a Sandra Torres. El presidente electo mencionó que asignará Q115 millones.

Si él pretende apoyar a Xela pasará a la historia como el presidente que invirtió en Quetzaltenango el último presidente que lo hizo fue el general Lucas García durante su gobierno se construyó edificio de la SAT, el Hospital Regional de Occidente, el complejo deportivo; la persona u organización que desee invertir en Xela en infraestructura y cultura son bienvenidos.

¿Ya designó a su equipo de trabajo que lo acompañará en la municipalidad en los próximos cuatro años?

Estamos en conversaciones con algunas personas y capacitamos a otras en gestión y admiración pública con expertos en temas municipales, no llegaremos sin experiencia, queremos rendir para lo que fuimos contratados, queremos darle a la población solución a sus problemas, no solo en inundaciones, también en recuperación de las calles, drenajes, medioambiente, Xela no tienen una planta de tratamiento (…), tenemos que trabajar mucho por el municipio.

Su plan de trabajo prioriza varios proyectos, ¿Con cuál empezará?

Recuperación de las calles, es una de las principales acciones que haremos y recuperar las áreas devastadas del cerro Siete Orejas y el cantón Chitux de donde bajan grandes cantidades de lodo, hay que solucionar estos problemas. Hablaremos con el alcalde para que nos dejen recursos para comenzar a trabajar.

¿Qué opina que el proyecto para reparar 22 calles quedó inconcluso porque la empresa a cargo incumplió el contrato?

No son 22 calles, estamos hablando de 250 kilómetros de calles en mal estado en la ciudad, tenemos que trabajar rápido, debemos implementar un proyecto para intervenir todas las calles de Xela y contratar entre 10 y 12 empresas.

El proyecto bajo los rayos de luna contempla contratar a empresas que tengan capacidad económica y que garanticen que pueden trabajarán durante la noche que comiencen de las 18 horas para las 5 de la mañana el pueblo deberá tenernos paciencia recuperar las calles es un compromiso que nos llevará uno y dos años, pero es urgente hacerlo, cada día de lluvia es un día menos para las calles y drenajes.

En el tema de la empresa eléctrica ¿Conoce el estado financiero y continuarán las actuales autoridades a cargo de la empresa?

Hasta el momento no tengo el informe debemos recabar toda la información al respecto y debemos esperar que el actual Concejo nos de la autorización para poder conocer a detalle los temas que nos interesan. Todo está sujeto a cambios, analizaremos qué cosas buenas se han hecho y que se dejó de hacer para hacer eficiente la empresa eléctrica municipal.

El alcalde Luis Grijalva atribuye que el atraso para efectuar proyectos se debió a los múltiples requisitos que la Ley de Contrataciones de Estado exige que debe cumplir un proyecto. ¿Cómo resolverá ese tema?

La ley es la ley y debemos cumplirla debemos de contar con personal más capacitado y que haga trabajos específicos para agilizar los trámites no servirá tener a empleados que hagan mil cosas nos centraremos en fortalecer capacidades y los candados que tiene la ley los vamos a cumplir.

¿Acudirá a la cooperación internacional por ayuda financiera y de proyectos para el municipio?

¡Claro que sí! El que no sabe gestionar no sabe gobernar nosotros vamos a tocar las puertas de las cooperaciones somos una ciudad intermedia y necesitamos apoyo para recuperar las calles abandonadas, resolver el problema de los drenajes, mejorar el servicio de energía eléctrica, no nos quedaremos de brazos cruzados.

¿En la reunión con la filial de la Cámara de Comercio hubo algún ofrecimiento por parte de los empresarios?

Solo apoyo moral, si está en ellos agregarse a los equipos de trabajo por Xela aquí son bienvenidos acá todos somos Xela; ninguna cámara me ha hecho un ofrecimiento espero que ni ellos ni yo seamos tropiezo para el desarrollo de Quetzaltenango.

¿En el caso del Grupo Gestor?

A ellos les explique que la municipalidad necesita un convoy de maquinaria pesada y por lo menos 14 camiones de volteo entre otros equipos, Xela no tiene maquinaria para atender un desastre natural ni para darle mantenimiento a los caminos en el área rural si ellos nos apoyan en gestionar para que Xela vuelva a tener la maquinaria que tuvo en una época se lo agradeceremos, no queremos nada regalado, solo un financiamiento blando,

¿Cuáles son los proyectos que priorizará para el área rural?

Calles, agua y energía eléctrica hay comunidades donde los vecinos caminan en el lodo la obra gris que las corporaciones anteriores han hecho se limita a cien metros de concreto y son parchecitos en el Valle del Palajunoj, las comunidades deben tener acceso a agua potable y mejor la distribución y el servicio de luz.

¿Su administración dará prioridad al área rural o al área urbana?

Todos somos Xela, la mayoría de alcaldes le han dado prioridad al centro y veamos cómo está, ¡abandonado!

De las 24 comunidades rurales solo la aldea San José Chiquilajá tiene un acceso asfaltado y está en mal estado, la otra aldea, Las Majadas, está totalmente olvidada, vamos a trabajar con ellos. En el Valle del Palajunoj vamos a comprar 50 cuerdas de terreno para captar los drenajes del 75 % de los vecinos de esa zona.

Los sindicatos demandan un incremento salarial y que se cumplan varios beneficios del pacto colectivo. ¿Será un desafío gobernar con dos sindicatos?

Tenemos trabajar en unión y debemos fortalecer la municipalidad, si el patrón no está fortalecido no podrá darles a los sindicalistas los beneficios que demandan.

¿Le dará continuidad al Plan de Ordenamiento Territorial?

Vamos a ir tras el clamor popular y respetaremos la decisión del pueblo.

¿Podría derogar el POT que fue diseñado para una ciudad intermedia?

Siempre y cuando no viole la Constitución Política de la República de Guatemala. Nosotros no vamos a violar la ley.

En estos momentos el POT viola los derechos humanos relativo a la tenencia de la tierra, la Constitución lo dice en el artículo 39, también el Código Civil, si usted afecta la tierra a alguna persona le está violando sus derechos humanos.

Necesitamos un plan de ordenamiento acorde a nuestra ciudad que no sea importado, no estoy en contra, pero no se tomó en cuenta la opinión de la población las 24 comunidades rurales que lo rechazan.

La Municipalidad calcula que cada año subvenciona en Q20 millones los servicios a los quetzaltecos. ¿Logrará su administrar mejorar la recaudación de tasas y arbitrios?

A la municipalidad no le gusta cobrar y a los quetzaltecos nos les gusta pagar, hay que buscar la forma cómo el transporte extraurbano, urbano, mercados y todos los servicios se cobren, podría ser a través de un banco del sistema, urge que la municipalidad recupere dinero.

¿Cómo abordará el problema de servicio de buses urbanos?

Tenemos que ordenar el transporte, en algunos temas ya estamos trabajando para darle solución a ese problema.

Contenido relacionado

> Triunfa en Estados Unidos con restaurante de comida guatemalteca

> Fallece el “Capi” Jaime Antonio Batres, campeón con Xelajú en la temporada 1995-1996

> Dos muertos y mil 715 contagiados por epidemia de dengue en Quetzaltenango