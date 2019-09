Más de 40 cifras que describen a la población del departamento de Quetzaltenango según el Censo

El 23 de julio de 2018 inició el Censo de Población y Vivienda en Quetzaltenango, 14 meses después se conocieron los resultados. (Foto Prensa Libre: María Longo)

Los datos del Censo 2018 revelan que hay más de 69 mil personas en el departamento que tienen alguna dificultad para ver, oír o caminar, además hay un grupo mayor de 59 mil niños y jóvenes que no asisten a un centro educativo por falta de dinero, sobre las madres del departamento, más de 3 mil tuvieron a su primer hijo antes de los 15 años.

Además hay una población de 548 mil 868 quetzaltecos que son mayores de 15 años, de los cuales 271 mil 906 conforman la Población Económicamente Activa, más de 215 mil tienen un empleo en Quetzaltenango y más de 600 residentes de Quetzaltenango trabajan en otro país, en cuanto a los jubilados, hay más de 8 mil.

Población por pueblos

50.87 por ciento de los quetzaltecos son mayas, esto equivale a 406 mil 491 pobladores.

48.66 por ciento de la población del departamento de Quetzaltenango es ladina, es decir 388 mil 850 personas.

0.21 por ciento de la población de Quetzaltenango está conformada por extranjeros, en total hay 1 mil 682.

0.15 por ciento de los quetzaltecos son afrodescendientes, lo que suma 1 mil 197.

0.08 por ciento de quetzaltecos son garífunas, esto equivale a un grupo de 675.

0.03 por ciento de la población en Quetzaltenango es Xinca, es decir 206 pobladores.

Población Alfabeta

En el departamento de Quetzaltenango el 83.5 por ciento es alfabeta, a escala nacional ocupa el sexto lugar.

Población por sexo

52.72 por ciento de los habitantes del departamento de Quetzaltenango son mujeres, en total hay 421 mil 319 quetzaltecas y 377 mil 782 hombres, un 47.3 por ciento restante son hombres.

Viviendas

213 mil 979 viviendas son particulares.

174 mil 830 son hogares.

4.57 es el promedio de personas por hogar.

Población por área

491 mil 834 personas del departamento de Quetzaltenango viven en el área urbana, que suman el 61.55 por ciento, mientras que 307 mil 267 residen en el área rural, lo que equivale a un 38.45 por ciento.

Población por grandes grupos de edad

31.31 por ciento de la población quetzalteca tiene de 0 a 14 años, lo que equivale a 250 mil 233 habitantes.

62.41 por ciento en Quetzaltenango tiene entre 15 y 64 años, este es el grupo mayoritario y está comprendido por 498 mil 757 vecinos.

6.27 por ciento de los quetzaltecos son mayores de 65 años, esto corresponde a un grupo de 50 mil 11 personas.

Educación

209 mil 429 personas en el departamento de Quetzaltenango, comprendidas en el grupo de 4 a 29 años, no asisten a un establecimiento educativo, de este grupo 49 mil 151 manifestaron no hacerlo por falta de dinero, 31 mil 156 porque tiene que trabajar, 1 mil 665 porque sus padres o pareja no se los permiten, 3 mil 966 por las tareas del hogar, 32 mil 225 porque no les gusta y 6 mil 9 mencionaron que ya habían terminado sus estudios, el resto refirió otras causas.

Personas con dificultad

69 mil 487 personas en el departamento de Quetzaltenango tienen al menos una dificultad, como ver, oír y caminar.

45 mil 781 quetzaltecos tienen dificultad para ver aún si usan lentes.

19 mil 421 personas en Quetzaltenango tienen dificultad para oír, incluso con un aparato.

22 mil 928 pobladores de Quetzaltenango tienen dificultad para caminar o subir escaleras.

14 mil 899 vecinos quetzaltecos tienen dificultad para recordar o concentrarse.

El resto presenta dificultades para comunicarse, vestirse, entre otras.

Uso de tecnología

460 mil 792 habitantes del departamento de Quetzaltenango, mayores de 7 años, usan celular.

219 mil 112 personas de Quetzaltenango mayores de 7 años usan internet.

168 mil 989 quetzaltecos usan computadora

Población Económicamente Activa (PEA)

271 mil 906 pobladores conforman la PEA del departamento de Quetzaltenango, son mayores de 15 años.

266 mil 456 quetzaltecos de la PEA están ocupados.

5 mil 450 integrantes de la PEA de Quetzaltenango están desocupados.

276 mil 962 vecinos son parte de la Población Económicamente Inactiva (PEI), mayores de 15 años.

215 mil 295 trabajadores de Quetzaltenango tienen su empleo en el departamento.

32 mil 532 personas del departamento de Quetzaltenango tienen su empleo en otro lugar de Guatemala.

630 tienen su empleo en otro país.

49 mil 767 quetzaltecos de la PEI estudió.

8 mil 929 quetzaltecos de la PEI están jubilados o son rentistas.

167 mil 667 del grupo de quetzaltecos de la PEI se dedican a tareas del hogar.

Madres

3 mil 671 mujeres madres quetzaltecas tuvieron a su primer hijo antes de los 15 años.

47 mil 424 madres de Quetzaltenango tuvieron a su primer hijo entre los 15 y 17 años.

8 mil 227 quetzaltecas tuvieron a su primer hijo después de los 30 años.

