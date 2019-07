Reglamento para la colocación de cepos está pendiente de ser publicado en el Diario Oficial

La Municipalidad iniciará la medida con 18 cepos que compró. (Foto Prensa Libre: Archivo)

El documento consta de 11 artículos y establece el tiempo de inmovilización y el procedimiento de liberación de los vehículos, además de otros aspectos.

De acuerdo con la norma, los cepos se colocarán a los vehículos que estén estacionados en lugares “no autorizados”, al colocar el inmovilizador, los agentes de la Policía Municipal de Transito de Quetzaltenango (PMTQ) deben tomar fotografía de la infracción.

El concejal Diego Morales, informó que el lunes 8 de julio fue notificada la PMTQ sobre la aprobación del reglamento.

“Luego de la publicación por 15 días se hará un proceso de sensibilización de los vecinos y usuarios de la vía pública para que tomen en cuenta las prohibiciones y sepan cómo se utilizará. Si no se le dan medidas coercitivas a la policía de tránsito el caos vehicular continuará”, indicó Morales.

Los vehículos que hayan sido inmovilizados por medio de un cepo, serán liberados después que el piloto responsable pague la multa de Q500, esta cifra tendrá un descuento del 25 por ciento.

El infractor deberá presentarse al Juzgado de Asuntos Municipales de Transito para presentar la boleta de aviso, la tarjeta de circulación del vehículo y la licencia de conducir, posteriormente recibirá una orden de pago que cancelará en las agencias bancarias autorizadas.

Debido a que por el momento la Municipalidad de Quetzaltenango no cuenta con los elementos necesarios para que el pago se pueda realizar por medio de tarjetas de crédito o debito, los cepos se colocarán únicamente de lunes a viernes, informó Diego Meckler, jefe de la PMTQ.

“No tenemos el recurso económico para pagar la publicación en el Diario Oficial, pero se platicó con la oficina de Comunicación Social y ellos serán quienes hagan el trámite del pago, nosotros solo haremos la cotización, porque ellos si tienen el renglón presupuestario”, explicó Meckler.

El reglamento también establece que se esperarán cuatro horas para que el piloto inicie los trámites para retirar el cepo, de lo contrario, el vehículo será trasladado al predio municipal.

“Todos tenemos conocimiento de donde nos debemos estacionar y donde no, a veces es negligencia de la gente porque no se ha tenido una medida coercitiva severa como los cepos. No se quiere afectar a las personas sino tener un ordenamiento y que respetemos la señalización así como la lógica de no obstaculizar la locomoción de otros”, afirmó el jefe de la PMTQ.

El reglamento fue aprobado por la mayoría de los integrantes del Concejo, excepto por los concejales Jorge Soto, Gerardo Yarzebski y Fabiola Ávila, quienes razonaron su voto y aseguraron que “se solicitó y se propuso facilitar el procedimiento de cobro por retiro del cepo y no se tomó en cuenta”.

Además, los concejales inconformes señalaron que no se tomó en cuenta llevar a cabo el proceso de licitación para el arrendamiento de grúas, por lo que se continuará con el uso de empresas privadas que prestan este servicio.

La PMTQ contará con 18 cepos, la Municipalidad de Quetzaltenango pagó Q800 por cada uno.

