Migración: Suchiate se prepara para construir un cuartel para la Guardia Nacional mexicana

Migrantes cruzan hacia el río Suchiate en su camino hacia Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Whitmer Barrera)

Sonia Eloina Hernández Aguilar, presidenta municipal de Suchiate, Chiapas, México, en entrevista con Prensa Libre comenta que ya cuentan con un terreno para construir las instalaciones donde permanecerá la denominada guardia nacional, un tipo de policía que participará en operativos migratorios, cuyas estrategias aún se desconocen.

¿Qué indicaciones se tienen con el gobierno federal tras el anuncio de enviar tropas del Ejército y la Marina a áreas fronterizas de México?

“Estamos esperando a la Guardia Nacional, es una nueva policía que nos la van a mandar para salvaguardar el orden, organizar mejor la migración. No sabemos exactamente cuándo arriban, pero estamos en espera. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que iba a ser unas aproximadamente seis mil personas desplazadas. Considero que Suchiate que es la puerta de México, pues aquí tenemos un predio de tres hectáreas para ver si hacen el cuartel de la Guardia Nacional, una policía que está siendo recaudada minuciosamente, estudiada, es una de las muy buenas ideas que tiene nuestro presidente. La gente pide seguridad y es muy atinada la guardia nacional”.

“Desde la primera caravana que fue en octubre, la masiva de seis mil ochocientos migrantes, no ha parado. Siempre, todo el tiempo, aquí en Suchiate, que con la línea divisoria del río que divide a México con Guatemala, por años ha sido el pase de muchos migrantes, en caravana, individuales, como nosotros decimos, no tenemos un muro, no tenemos nada, yo creo que la migración años con años ha sido de muchos países de gente que busca una mejor forma de vivir, mejoras para su familia”.

¿Quiénes integra la Guardia Nacional?

“Solo es un tipo de policía, ni nosotros sabemos al cien por cien la logística ni las estrategias que traen. Tenemos un gobierno municipal, estatal y federal y varias corporaciones policiacas se unen para hacer recorridos en un grupo que se llama Labon, son los que hacen prevención de actos delictivos que podrían ocasionarse en Suchiate”.

¿Van a llegar al río Suchiate?

“Pues precisamente hoy nos van a llamar para darnos indicaciones, todavía no se sabe cómo van a trabajar. Lo que sí sé es que vamos a estar bien, mejor que nunca, porque es una idea muy acertada. Aquí nos hace falta esa gran seguridad que nos va a dar la Guardia Nacional”.

¿Cuál es la perspectiva del paso de migrantes por Suchiate, se incrementan los actos delictivos, se aminora el comercio o lo favorece?

“Desde octubre que inició la primera caravana, pues ha habido muchísimas, definitivamente viene gente buena como gente diferente, sin embargo, considero que los mexicanos somos el 13.8 por ciento de migrantes en Estados Unidos y por qué se van, porque quieren mejor manera de vivir. No hay más delincuencia ni menos. Pienso que se ha organizado muy bien el gobierno federal, se les ha dado ayuda humanitaria, visa humanitaria, para que puedan venir a este municipio, para estar mejor. Prácticamente nosotros somos los que nos hemos organizado, gobierno municipal, estatal y federal”.

¿Qué información tiene sobre los operativos migratorios?

“Siguen siendo los mismos, por el momento. No sabemos cuáles serán las nuevas estrategias. Lo que sí puedo decir es que ningún gobierno, ni estatal, ni federal, ni municipal, violentamos los derechos humanos de los migrantes. Me toca salvaguardar el orden del municipio, apoyar a los ciudadanos, pero también darle auxilio y apoyo humanitario como ser humano a la gente migrante. Hemos agradecido la participación de la Secretaría de Salud ya que viene la gente estresada, muchas veces con enfermedades que tenemos que tratar, es un trabajo bastante grande, pero creo que organizado”.

¿Descarta entonces presencia de militares en este momento?

“No hay nada, estamos en paz, con tranquilidad, en espera de la Guardia Nacional”.

¿En cuánto tiempo podría llegar, luego de los acuerdos entre los presidentes López Obrador y Donal Trump?

“Estábamos muy agradecido con Dios y las buenas relaciones de nuestro presidente con el de Estados Unidos ya que estábamos muy preocupados, los bananeros, por ejemplo, tenemos siete mil hectáreas en producción, creo que nuestros hermanos y amigos guatemaltecos también exportan, aunque el asunto es con México. Si estábamos preocupados porque al subir los aranceles porque casi 180 contenedores mensuales salen y uno de nuestros principales clientes es Estados Unidos y no íbamos a poder competir con ningún otro país. Esperamos que ni el comercio ni las buenas relaciones con Guatemala, Estados Unidos y Centroamérica se trunquen o haya inconformidad, creo que van a ser buenos acuerdos”.

¿Cuándo fue el último ingreso masivo de migrantes?

“No tiene ni un mes de que vinieron muchísimos migrantes, están viniendo muy seguido, diariamente. Lo único que se ha cambiado es la modalidad. Felicito al gobierno federal porque se ha organizado, el estatal y municipal. Ya no se le da pauta a los polleros que explotaban a la gente cobrando dinerales injustamente, venían los migrantes, mujeres y había mucha trata de blancas, abusaban de ellas vendiéndolas, tenían que pagar al pollero, a lo mejor se les acaba el dinero para comer. Definitivamente todo ha cambiado, hoy estamos respetando los derechos humanos de todos los migrantes, se le está dando el apoyo humanitario como todo ser humano debe ser.

