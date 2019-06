Pompeo afirma que Estados Unidos no ha comprometido dinero con México ni Centroamérica

Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: AFP)

Las declaraciones fueron durante una rueda de prensa en Washington, tres días después del acuerdo con México para contener la oleada de migrantes hacia la frontera común, que ha desatado una crisis y la furia del presidente Donald Trump.

“Vamos a trabajar con los países centroamericanos”, dijo el jefe de la diplomacia, quien informó que esta semana vendrán equipos estadounidense a Centroamérica “para lograr acuerdos con esos países para poner la responsabilidad donde corresponde para asegurarse de que sus ciudadanos no sean los que están transitando a través de México a los Estados Unidos”.

Pero el secretario aclaró que su país no ha comprometido dinero para Centroamérica.

En respuesta a una periodista, Pompeo dijo: “Creo que has combinado la prosperidad económica con los dólares estadounidenses que van a esos lugares -Centroamérica-. No pienso en ellos de manera tan remota. Esas economías necesitan crecer. Necesitan desarrollar el estado de Derecho. Necesitan desarrollar sistemas y hacer crecer sus economías”, precisó.

“Los Estados Unidos están preparados para hacer las cosas que debemos hacer, pero no hemos realizado compromisos de recursos asociados con este acuerdo. No ofrecimos ninguna asistencia de recursos al gobierno mexicano para lograr estos resultados. Tampoco lo hemos hecho en América Central”, añadió, en referencia al denominado “Plan Marshall” de diciembre de 2018 para el sur de México y el Triángulo Norte para generar países prósperos y seguros cuyos habitantes no estén obligados a migrar. Cabe destacar sobre esto que México animaba a Estados Unidos a aportar US$4 mil 800 millones.

“Cuando lo encontremos en nuestro interés proporcionar recursos en el Triángulo del Norte o en México que tengan sentido para proteger al pueblo estadounidense, lo haremos. Pero en primera instancia, estas naciones tienen la responsabilidad de atender estos problemas de inmigración en su país de origen”, afirmó.

Sobre el acuerdo del 7 de junio para que México se comprometa a vigilar su territorio a fin de capturar migrantes y de darle albergue a quienes solicitan asilo a Estados Unidos, Pompeo señaló que se trata de un acuerdo que será revisado “cada día” y que está la mesa la aplicación de los aranceles si lo resultados no son los deseados.

Asimismo mencionó que sobre la marcha se podrán tomar “medidas adicionales” que México acordó en las conversaciones, las cuales no precisó.

“El acuerdo continúa con el compromiso de la administración de Trump, el más fuerte de cualquier administración en la historia, de enfrentar la marea de la inmigración ilegal y muchos otros problemas a lo largo de nuestra frontera sur, incluidos los problemas de tráfico de drogas que transitan allí”, dijo el funcionario.

