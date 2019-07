El gesto de Megan Rapinoe que desata la polémica

Las opiniones de los internautas están más divididas que nunca, sobre la capitana de la Selección de Estados Unidos, que el pasado domingo 7 de julio se consagró monarca del Mundial Femenino de Francia 2019.

El video es de los ESPYS (premios que otorga ESPN anualmente a lo mejor del deporte estadounidense) y ha provocado gran cantidad de reacciones.

Un niño se acerca a Rapinoe y le entrega una pelota de futbol para que la firme; mientras esto sucede, la mediocampista de 34 años estampa su autógrafo pero sin voltear a ver al niño, en ningún momento. Por el contrario, se ve distraída por lo que sucede a su alrededor.

Can we get a signed ball, too @mPinoe?! 🤩 #ESPYS pic.twitter.com/u4GxyC3Mtg

— ABC (@ABCNetwork) July 11, 2019