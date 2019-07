El baile de Rapinoe y su discurso inspirador durante el festejo de Estados Unidos

Las palabras de Rapinoe han provocado reacciones en todo el mundo, desde que dijo que no iría a la Casa Blanca, y ella está aprovechando su momento para ser escuchada.

Su lucha a favor de la igualdad la ha hecho popular y la ha convertido en un ícono gay y feminista, aunque también existen sus detractores.

Sin embargo, en su más reciente discurso, la mediocampista de 34 años, envió un mensaje inspirador más que confrontativo.

“Tenemos que amar más y odiar menos. Tenemos que escuchar más y hablar menos. (…) Es nuestra responsabilidad hacer de este mundo un lugar mejor”, expresó.

Además de sus conmovedoras palabras, Rapinoe también se convirtió en noticia por un peculiar baile durante el festejo.

DANCE OF THE DAY EVEN THO WE BE DANCING LIKE THIS ALL THE TIME

~Megan Rapinoe fires up crowd during USWNT victory parade speech https://t.co/D4mbJmoNvh

— Alex (@madladycaveman) July 10, 2019