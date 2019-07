Ana Lucía Martínez luce la camiseta que le obsequió la futbolista campeona del mundo Megan Rapinoe

Ana Lucía Martínez luce la camisola que le obsequió Megan Rapinoe cuando se enfrentaron en 2012 en Canadá. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

La futbolista guatemalteca Ana Lucía Martínez se mostró contenta e identificada con Megan Rapinoe, quien se coronó campeona del mundo el domingo último en el Mundial Femenino de Francia.

Martínez publicó una fotografía en la que porta la camisola 15 de Rapinoe.

“Hey Megan Rapinoe probablemente no leerás esto, pero me diste tu camiseta en el Vancouver preolímpico 2012, porque eras mi jugadora favorita. A partir de ese momento tú y tus compañeros de tu equipo me inspiraron para convertirme en un jugador de fútbol profesional. Sigue inspirándonos #USA”, publicó Martínez.

Martínez en la actualidad juega con el Madrid CFF, de la Primera División de futbol femenino de España.

Campeona

La delantera estadounidense Rapinoe, famosa por sus buenas actuaciones sobre el césped y por sus declaraciones contra Donald Trump fuera del terreno, fue declarada mejor jugadora del Mundial femenino de futbol, tras la victoria de su equipo en la final contra Holanda por 2-0, este domingo en Lyon, siendo además la máxima realizadora del torneo.

Rapinoe marcó seis goles, uno de ellos en la final contra Holanda, igual que su compatriota Alex Morgan y la inglesa Ellen White, pero se hizo también con la Bota de Oro de máxima realizadora, debido a que estuvo menos minutos sobre el terreno de juego.

Rapinoe y Morgan estaban empatadas tanto en goles, con seis, como en asistencias, con tres, pero la primera había disputado menos minutos (394 frente a 445), debido en parte a que se perdió el partido de semifinales contra Inglaterra por lesión.

